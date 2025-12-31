Israel declaró que 37 organizaciones de ayuda humanitaria tendrá prohibido operar en Gaza a partir del jueves si no cumplen con directivas que exigen información detallada sobre su personal palestino, medida que suscita críticas de la ONU y la Unión Europea.

Varias ONG explicaron a la AFP que las nuevas normas tendrán un gran impacto en los envíos de alimentos y de ayuda médica, en un momento en que las organizaciones humanitarias afirman que la cantidad que entra es insuficiente para las necesidades del territorio devastado.

El plazo fijado por Israel para que las ONG proporcionen esos datos expira a medianoche del miércoles.

“Se niegan a proporcionar listas de sus empleados palestinos porque saben, igual que nosotros, que algunos están implicados en el terrorismo o vinculados con Hamas”, indicó a la AFP Gilad Zwick, portavoz del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

“Dudo que lo que no hicieron durante 10 meses lo hagan en menos de 12 horas”, recalcó.

El ministerio indicó en un comunicado el miércoles que la medida forma parte de la decisión de Israel de “reforzar y actualizar” la normativa que rige las actividades de las ONG internacionales en el territorio palestino.

El movimiento islamista palestino Hamas calificó la decisión israelí como un “comportamiento criminal” que “constituye una peligrosa escalada y un desprecio flagrante por el sistema humanitario”, dijo el grupo en un comunicado.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional, y a las Naciones Unidas en particular, (...) a tomar medidas urgentes y efectivas para condenar este comportamiento criminal”, añadió Hamas.

Un frágil alto rige en Gaza desde octubre, luego de la devastadora guerra librada por Israel en respuesta al ataque sin precedentes de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Para Israel, la nueva normativa tiene como objetivo impedir que operen en los territorios palestinos entidades a las que acusa de apoyar el terrorismo.

El martes Israel precisó que los “actos de deslegitimación de Israel” o la negación de los hechos relacionados con el ataque del 7 de octubre constituyen “motivos para la retirada de la licencia”.

Israel señala en particular a Médicos Sin Fronteras (MSF), alegando que dos de sus empleados eran miembros de los grupos militantes palestinos Yihad Islámica y Hamas.

Además de MSF, entre las 37 ONG figuran el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Oxfam, según la lista facilitada por Zwick.

ONU considera “intolerable” el veto israelí a varias ONG

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, calificó este miércoles de “intolerable” la decisión de Israel de suspender la licencia a varias ONG internacionales para operar en Gaza.

El Gobierno israelí anunció este martes la suspensión de las licencias de hasta 37 ONG que trabajan en Gaza y en Cisjordania a partir del 1 de enero de 2026 porque considera que sus empleados “estuvieron involucrados en actividades terroristas”, según fuentes del Ministerio israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

“Unas suspensiones tan arbitrarias empeoran una situación ya intolerable para la gente de Gaza”, advirtió Türk.

Para el alto comisionado, esto responde a un “patrón de restricciones ilegítimas al acceso humanitario” y recordó otras medidas en este sentido de Israel, como la prohibición de operar a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), los ataques a oenegés palestinas e israelíes, y los fuertes problemas de acceso a la Franja de Gaza de otros organismos de la ONU y actores humanitarios.

Además, el alto comisionado urgió a todos los Estados, “particularmente a aquellos con influencia”, a tomar medidas urgentes e insistir ante Israel para que permita “de inmediato” la entrada de ayuda en Gaza “sin obstáculos”.

“Les recuerdo a las autoridades israelíes su obligación bajo el derecho internacional humanitario de asegurar los suministros esenciales para la vida diaria en Gaza, incluyendo los permisos y la facilitación de ayuda humanitaria”, remarcó Türk.

