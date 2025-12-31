Matías Romero.— Israel Enrique Gallegos Soto quería revivir la aventura de viajar en tren y compartirla con su esposa, Karen Leyva.

Llamó a su primo Eduardo Jiménez Antonio, que vive en Salina Cruz, y le avisó que llegaría el 26 de diciembre. Se pusieron de acuerdo para comer mariscos, visitar lagunas y comprar comida típica de la región del Istmo.

La mañana del 28 de diciembre, Israel Gallegos, periodista de profesión, y su esposa abordaron el Tren Interoceánico para viajar a Matías Romero Avendaño. Hacia el mediodía la familia no tenía noticias de él y Eduardo le envió un mensaje: “Oye primo, ¿estás bien?, ¿que se le ponchó una llanta al tren?”.

Lee también: Oposición acusa "negligencia criminal" en accidente del Tren Interoceánico; Morena confía en investigación de la FGR

Alrededor de las 13:00 horas, un enfermero fue a su casa a avisarle que Karen Leyva estaba hospitalizada en Santo Domingo Tehuantepec y que estaba grave.

“¿Cómo es posible que esté grave?, ¿qué le dio?, ¿se enfermó del estómago?, ¿le dio vómito el tren?”, preguntó Eduardo.

“Se volteó el tren...”, respondió el enfermero.

Israel Gallegos fue una de las 13 víctimas mortales del descarrilamiento del Tren Interoceánico sobre la Línea Z en la ruta de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en el que viajaban 250 pasajeros.

Lee también: Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

El velorio del periodista se realizó ayer en casa de su abuelo, en Matías Romero Avendaño, donde vivió su niñez y tuvo su primer acercamiento con el tren, donde la estación del ferrocarril fue escenario de los juegos con sus primos y primas.

“Aquí corrió, se divertía, se subía a los trenes, jugaba, era nuestro parque de diversiones. En la estación del tren había un puente que pasaba de la calle al taller. Ahí era subirse a los furgones. Era un ir y venir de chamacos y en la casa del abuelo”, recuerda su primo.

Relata que cuando la familia supo del accidente, se fue a la estación, donde se topó con uno de los trabajadores dedicados a la revisión de las vías del tren, y este le informó que iban en camino al sitio del descarrilamiento.

Lee también: ¿Cómo es el Tren Interoceánico, la megaobra de AMLO bajo la lupa tras el accidente en Oaxaca?

“Entonces ya me fui al [hospital del] Seguro y había un caos. Ahí estaba el presidente municipal de Matías”. El edil informó que habían ingresado a unas 30 personas.

Su hermana fue la que pudo entrar para hablar con Karen, quien le dijo que Israel había quedado entre los fierros, y que tenía una herida en la cabeza que sangraba mucho.

Personas de la comunidad de Chivela ayudaron en el rescate de muchos heridos, pero no pudieron sacar a Israel porque se encontraba atrapado entre los restos del vagón.

Lee también: Coparmex lamenta accidente de Tren Interoceánico y pide esclarecer causas

Eduardo, junto con algunos amigos, fue hasta la zona en donde se descarriló el tren y encontró a su primo a las 02:00 de la mañana del 29 de diciembre, junto a los cuerpos de las personas que fallecieron.

“Lo encontré donde estaban todos los cuerpos. Y no habían dicho nada, no aparecían nombres, no aparecían listas. Una persona de Chivela me dijo que cuando estaba bajo los fierros todavía tenía signos vitales, pero ya no se pudo hacer nada y ahí falleció”, lamentó.

El sepelio de Israel Gallegos se inició a las 15:00 horas del martes. El cortejo fúnebre, precedido por una misa, fue integrado por familiares, amigos y periodistas.