Más de dos años después de que Hamas atacara el sur de Israel, tomara 251 rehenes y murieran mil 200 personas, lo que ocasionó la masiva ofensiva israelí en Gaza que dejó más de 70 mil muertos, incluidos más de 20 mil niños, se llegó a un acuerdo por fases que anunció el mandatario estadounidense Donald Trump.

Por el pacto, Hamas entregó a 20 rehenes vivos y los cuerpos de otros 27 cautivos que aún tenía la organización islamista, que Estados Unidos y otros países califican de terrorista; aún falta devolver otro cadáver, por lo que el inicio de la segunda fase está en suspenso.

Más allá de esta entrega, queda la duda sobre cómo se cumplirán los otros puntos, que incluyen el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, un cuerpo de gobierno tecnocrático para Gaza, el desarme de Hamas y más retiradas de tropas israelíes del territorio. Como parte del plan está la creación de una Junta de Paz dirigida por Trump y otros líderes mundiales, elementos que expertos consideran clave para el futuro de los palestinos.

Lee también Netanyahu invita a Elon Musk a conferencia en Israel; sostienen llamada tras llegada a EU

El experto Mouin Rabbani, exfuncionario de las Naciones Unidas e investigador principal no residente del Consejo de Medio Oriente para Asuntos Globales, declaró a PBS News que “este acuerdo se implementará y se seguirá implementando si Estados Unidos decide que le conviene seguir haciéndolo”.

Añade que “la cuestión clave es el futuro palestino, más que el futuro de Hamas (…) La propuesta, sin consultar a ningún palestino, básicamente formuló a este virrey colonial, Tony Blair, para gobernar la Franja de Gaza esencialmente en nombre de Israel, más que en nombre de los palestinos. Esto ya no tiene futuro, porque también dificulta enormemente la participación directa de los Estados árabes y musulmanes en la financiación de la reconstrucción y el envío de una posible fuerza de estabilización.

“En lo que se refiere al desarme, los líderes de Hamas dejaron muy claro que el desmantelamiento es algo que están dispuestos a negociar, pero el desarme no es algo que estén dispuestos a hacer en este aspecto de la libertad palestina”.

Lee también Israel somete a Gaza a “muerte lenta”, acusa gobierno; dejó entrar solo el 41% de ayuda humanitaria

Hamas dice que sólo está dispuesto a entregar sus armas en la Franja de Gaza a una autoridad palestina que gobierne el territorio, con la condición de que termine la ocupación del ejército israelí.

“Aceptamos el despliegue de fuerzas de la ONU como fuerza de separación, encargada de vigilar las fronteras y garantizar el cumplimiento del alto el fuego en Gaza”, afirmó Jalil al Hayya, jefe negociador de Hamas y responsable del movimiento en Gaza, señalando el rechazo de su grupo al despliegue de una fuerza internacional en la Franja cuya misión sería desarmarlo.

Ayer, Trump advirtió que Hamas “lo pagará caro” si no se desarma rápidamente. “Tienen que desarmarse en un periodo de tiempo bastante corto”, añadió.

Lee también Condenan reconocimiento de Somalilandia por Israel; Somalia, Unión Africana y EU entre los descontentos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había abierto la puerta a un desarme parcial de Hamas, y no necesariamente total, siempre que el grupo islamista palestino quede incapacitado para atacar a Israel en el futuro. Rubio señaló que el alcance del desarme deberá ser determinado por equipos técnicos y contar con la aceptación de Hamas, Israel y los mediadores involucrados en el proceso.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dijo en una conferencia en la capital del emirato que los mediadores internacionales, encabezados por Estados Unidos, están trabajando “para forzar el avance” hacia la segunda fase con el objetivo de consolidar el acuerdo.

“Lo que acabamos de hacer es una pausa”, afirmó en el Foro de Doha. “No podemos considerarlo aún un alto el fuego”. Desde la entrada en vigor de la tregua, el pasado 10 de octubre, más de 400 palestinos han muerto por fuego israelí, entre ellos unos 70 niños, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave.

Lee también Trump asegura que indulto de Netanyahu en caso de corrupción “está en camino”; presidente israelí lo niega

El rol de Kushner

Un elemento clave en esta historia es Jared Kushner, yerno y exasesor de Trump, quien estuvo en las largas negociaciones con Steve Witkoff, enviado especial de EU, con el primer ministro Benjamin Netanyahu para pulir el borrador del acuerdo de alto el fuego.

El plan de Kushner para Gaza implica inversiones que suman entre 70 mil y 100 mil millones de dólares públicos, que podrían atraer otros entre 35 mil y 65 mil millones privados para “transformar fundamentalmente” el enclave en ejes urbanos y económicos en Gaza.

De acuerdo con el diario The Washington Post, se plantean 10 megaproyectos que combinan la asistencia humanitaria, “generosas” indemnizaciones de reubicación voluntaria y una seguridad de alto nivel. El documento incluso propone mecanismos financieros innovadores: un “fideicomiso territorial” y tokenización de activos como fuente de inversión.

Lee también Trump advierte y asegura que Hamas “lo pagará caro”; vincula a Irán con rearme y promete detenerlo

Matt Duss, vicepresidente ejecutivo del Centro de Política Internacional, declaró a The Guardian que “por supuesto que hay un enorme conflicto de intereses aquí” y describió el tráfico de influencias en la administración como corrupción abierta.

“Lo que la gente llama conflictos de intereses, Steve y yo lo llamamos experiencia y relaciones de confianza”, dijo Kushner en el programa 60 Minutes de CBS cuando lo entrevistó a él y a Witkoff en octubre sobre el acuerdo de Gaza.

“Creo que es francamente despreciable que intentes sugerir que es inapropiado que Jared Kush- ner, quien goza de amplio respeto en todo el mundo y tiene una gran confianza y relaciones con estos socios cruciales en estos países, elabore un plan integral y detallado de 20 puntos que ninguna otra administración jamás podría lograr”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Jared está donando su energía y su tiempo a nuestro gobierno, al presidente de Estados Unidos, para asegurar la paz mundial, y eso es algo muy noble”.

Lee también CIA golpea muelle en Venezuela, reporta CNN; instalación es vinculada al Tren de Aragua

“Llamamos a Jared”, declaró Trump ante la Knesset el 13 de octubre, después de que Hamas liberara a los últimos 20 rehenes vivos retenidos en Gaza como parte del alto el fuego que Kushner ayudó a negociar. “Necesitamos ese cerebro de vez en cuando. Tenemos que traer a Jared aquí”.

Después de que se cerró el acuerdo el 9 de octubre, Kush- ner, Witkoff e Ivanka fueron recibidos con entusiasmo por decenas de miles de personas en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv. Allí, Kushner elogió el compromiso de Trump “de ver la paz, de ver a los rehenes regresar a casa, de ver a Israel seguro y a salvo, y de ver a todo el Medio Oriente estable y próspero”.

Kushner fundó Affinity Partners, con sede en Florida, en 2021, y gran parte de su financiación provino de fuentes extranjeras, en particular de los gobiernos de Medio Oriente con los que había trabajado.

Duss añadió que “parte de lo extraño es que la organización Trump tiene tanta influencia en Medio Oriente que la corrupción podría sostener el alto el fuego. Dado que todos ellos podrían ganar tanto dinero, existe un interés y un incentivo para, en cierto modo, detener la guerra”.