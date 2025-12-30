Jerusalén.- Israel anunció el martes que suspenderá a más de dos docenas de organizaciones humanitarias, incluyendo a Médicos Sin Fronteras, por no cumplir con sus nuevas normas para evaluar a las organizaciones internacionales que trabajan en Gaza.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora dijo que las organizaciones que quedarán prohibidas a partir del 1 de enero no cumplieron con los nuevos requisitos para compartir información sobre personal, financiamiento y operaciones.

Acusó a Médicos Sin Fronteras, una de las mayores organizaciones de salud que operan en Gaza, de no aclarar los roles de algunos empleados que Israel acusa de cooperar con Hamas y otros grupos combatientes.

Las organizaciones internacionales han dicho que las normas de Israel son arbitrarias y podrían poner en peligro al personal. El ministerio afirmó que alrededor de 25 organizaciones, o el 15%, de las ONG que trabajan en Gaza no renovaron sus permisos.

Anteriormente, Israel acusó a su personal de involucrarse en actividades militares en Gaza en 2024. En ese momento, el grupo dijo que nunca emplearía conscientemente a personas involucradas en actividades militares.

Palestinos caminan entre escombros de edificios destruidos en el norte de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 18 de noviembre de 2025. Luego de las acusaciones israelíes de que Hamás violó el alto el fuego, el primer ministro Netanyahu ordenó ataques militares en la Franja de Gaza el 28 de octubre. Foto: EFE

Organizaciones suspendidas por Israel en Gaza

Otras organizaciones importantes cuyos permisos no fueron renovados incluyen el Consejo Noruego para Refugiados, CARE International, el Comité Internacional de Rescate y divisiones de grandes organizaciones benéficas como Oxfam y Caritas, según una lista del ministerio.

Las organizaciones ayudan con una variedad de servicios sociales, incluyendo distribución de alimentos, atención médica, servicios para discapacitados, educación y salud mental.

Israel y las organizaciones internacionales están en desacuerdo sobre la cantidad de ayuda que ingresa a Gaza, pues el primero afirma que cumple con los compromisos de ayuda establecidos en el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, pero las organizaciones humanitarias disputan las cifras de Israel y dicen que se necesita mucha más ayuda en el devastado territorio palestino donde viven más de 2 millones de personas.

Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Israel impone nuevas regulaciones para ONGs en Gaza

A principios de este año, Israel cambió su proceso de registro para grupos de ayuda, lo que incluyó un requisito para presentar una lista de personal, incluidos palestinos en Gaza.

Algunos grupos de ayuda dicen que no presentaron la lista de personal palestino por temor a que sean blanco de Israel y debido a las leyes de protección de datos en Europa.

“Proviene de una perspectiva legal y de seguridad. En Gaza, vimos a cientos de trabajadores humanitarios ser asesinados”, dijo Shaina Low, asesora de comunicaciones para el Consejo Noruego para Refugiados.

La decisión de no renovar las licencias de los grupos de ayuda significa que las oficinas en Israel y Jerusalén Este cerrarán, y las organizaciones no podrán enviar personal internacional o ayuda a Gaza.

“A pesar del alto el fuego, las necesidades en Gaza son enormes y, sin embargo, nosotros y docenas de otras organizaciones estamos y seguiremos siendo bloqueados para llevar asistencia esencial que salva vidas”, señaló Low. “No poder enviar personal a Gaza significa que toda la carga de trabajo recae en nuestro personal local agotado”.

Palestinos muestran la ayuda humanitaria que recibieron de la Fundación Humanitaria de Gaza, un grupo respaldado por Estados Unidos y aprobado por Israel, en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, el martes 27 de mayo de 2025. Foto AP

Israel es vago sobre el uso de datos, dicen organizaciones

Israel no confirmó que los datos recopilados de las nuevas regulaciones no se utilizarían para fines militares o de inteligencia, lo que genera serias preocupaciones de seguridad, dijo Athena Rayburn, directora ejecutiva de AIDA, una organización paraguas que representa a más de 100 organizaciones que operan en los territorios palestinos. Señaló que más de 500 trabajadores humanitarios han sido asesinados en Gaza durante la guerra.

“Aceptar que una parte del conflicto evalúe a nuestro personal, especialmente bajo las condiciones de ocupación, es una violación de los principios humanitarios, específicamente la neutralidad y la independencia”, dijo.

Rayburn indicó que las organizaciones expresaron sus preocupaciones y ofrecieron alternativas a la presentación de listas de personal, como la evaluación por terceros, pero que Israel se negó a participar en cualquier diálogo.

