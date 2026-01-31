La embajada de Israel en México rechazó la venta de mercancía con simbología nazi, durante el primer concierto de Kanye West en la Monumental Plaza de Toros este viernes.

La embajada dijo que esta venta "es un recordatorio contundente de cómo los símbolos y mensajes antisemitas siguen circulando mucho después de que una retórica dañina ha sido expresada y normalizada".

"Estos mensajes no existen en el vacío: cargan con un peso histórico y provocan un daño real", sentenció.

Lee también Las playeras “nazi” de Kanye West, entre lo menos vendido en la Plaza de Toros México

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

Indicó que West todavía puede utilizar su "voz y su escenario" para "hablar de forma clara y pública contra el antisemitismo y toda forma de odio", ante los conciertos pendientes.

Acusó la embajada israelí en nuestro país que está acción se dio en el marco de la semana del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, destinada a la memoria, la responsabilidad y la claridad moral, no a la normalización del odio.

"Las disculpas no son suficientes para volver a encerrar al genio del odio en la botella. Las plataformas públicas moldean realidades públicas: pueden amplificar el daño o pueden trazar una línea clara y responsable contra él.

Lee también Los mejores memes que dejó el show de Kanye West en CDMX; así reaccionaron en redes

Kanye West. Foto: AP / Zacharie Scheurer

Incluso ahora, esa elección sigue existiendo", acusó.

"Esto no es un llamado a cancelar: es un llamado a liderar. El mundo está escuchando", reafirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro