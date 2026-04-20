Un fragmento de Palestina se encuentra en la Ciudad de México, se trata de una exposición en el Centro Cultural de España en México (CCEMx) dedicada a la Basílica de la Natividad de Belén, que a través de maquetas, fotografías y videos se da cuenta del resurgir que está teniendo este sitio religioso.

“Belén renacida. Palestina: las maravillas de la Natividad” es la forma en la que este recinto continúa con la labor de visibilizar a Palestina, explica Juan Carlos Balaguer, director del CCEMx.

“Hay que seguir hablando de Palestina, de lo que está pasando en un momento de conflicto, en un momento de genocidio. No queríamos que fuera una exposición de lo que estamos viendo en los telediarios todos los días, muerte y destrucción, sino poner en valor que en Palestina están los orígenes de algo que nos une a todos y todas”.

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Dividido en cinco núcleos, la exposición cuenta a través de imágenes y videos la historia de esta Basílica. El recorrido comienza con la época constantiniana y cómo las excavaciones arqueológicas revelan detalles de su edificación en el siglo IV. En el segundo núcleo se abordan las lámparas de vidrio, los colores de los frescos constinianos y la pila bautismal que se encontraron en nuevas excavaciones para así llegar al tercer núcleo, donde se muestra el impacto que tuvieron las Cruzadas en esta basílica. Las afectaciones por guerras y el paso del tiempo no se detuvieron durante siglos, tema que presenta el cuarto núcleo. La hazaña de restaurar la Basílica, que comenzó en 2013, es con la que concluye el recorrido de la exposición.

El proyecto de restauración de la Basílica de la Natividad de Belén es de talla internacional y de colaboración entre comunidades diversas. Es por esto que Balaguer señala que esta no es una exposición religiosa, que no tiene que ver con católicos, cristianos ni musulmanes, sino que es una muestra: “que trata de encontrar los espacios que compartimos todos y todas. Puede parecer naïve que mientras miles de personas mueren en Palestina, desde aquí estamos poniendo en valor un tema de patrimonio cultural, pero cuando reivindicamos la cultura y la historia, estamos reivindicando la dignidad de un pueblo que no vamos a dejar que se silencie”.

Además de fotografías y videos, la exhibición presenta una maqueta de la Basílica hecha con madre perla, vestidos típicos de Palestina, así como réplicas de los mosaicos bizantinos y lámparas de vidrio que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas.

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“Invito a todo el mundo, independientemente de sus filias y fobias políticas, esta no es una exposición sobre un país o un territorio, es una exposición sobre la historia de la humanidad”, concluyó Balaguer, quien destacó el posicionamiento de “no a la guerra” de España.

Durante la inauguración, la embajadora de Palestina Nadya Rasheed leyó un mensaje Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina, quien agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum “por su firme solidaridad con el pueblo Palestino” y al gobierno de España por acoger la exposición. “Iniciativas como estas nos recuerdan el poder de la cultura y del patrimonio para acercar a los pueblos”, dijo Abbas en su mensaje.“ La belleza no se pierde del todo, espera pacientemente a ser redescubierta. Esta muestra adquiere un significado aún más profundo: frente a tanto dolor deja de ser solo un evento cultural para convertirse en una voz moral que se niega al silencio y que llama al mundo no sólo a ver las ruinas, sino a reconocer las raíces de un pueblo”, declaró Rasheed.

“Belén renacida. Palestina: las maravillas de la Natividad” estará abierta al público hasta el 18 de junio, en República de Guatemala 18 - Donceles 97, colonia Centro.

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cdm