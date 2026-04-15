Las cinco personas mexicanas, cuatro mujeres y un hombre, las cuales forman parte de la Global Sumud Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, zarparon de Barcelona, España, después de registrarse un retraso debido a las malas condiciones climáticas.

Dicho colectivo mexicano informó que comienza la fase de lanzamiento en distintos puertos de Italia, antes de la partida de la flota ampliada desde Siracusa el próximo 24 de abril.

Global Sumud Flotilla México indicó que entre las embarcaciones se cuenta con el apoyo de actores consolidados de la sociedad civil marítima, como el Artic Sunrise de Greenpeace, y Open Arms que navegan a lado de la flota civil como parte de su marco más amplio de ayuda humanitaria y seguridad.

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La delegación mexicana la integran la economista y doctora en Desarrollo Rural, Violeta Nuñez Rodríguez; la sicóloga Sol González, quien repite la misión; la fotógrafa y documentalista Abril Rojas Ángel; la artista Paulina DC, coordinadora de Bahía Palestina; y Al Matuasem Flores, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Hidalgo.

Refirieron que a medida que los primeros barcos avanzan hacia el este, la flotilla entra en una fase de movilización en diversos puertos de Italia y otras partes del mundo, con eventos públicos, reuniones institucionales y actividades culturales, entre otras.

El Movimiento Global a Gaza México anunció en febrero pasado que se unían de nuevo a la Flotilla Global Sumud, con 100 barcos y 3 mil personas participantes con el fin de intentar envíar ayuda humanitaria y llegar a Gaza con un "hospital flotantes" ante el genocidio.

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Se esperaba que esta nueva misión saliera el pasado 12 de abril de diferentes puertos del Mediterráneo.

En conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, integrantes del Movimiento Global informaron que se harían diferentes acciones, en el marco de la realización de la Copa FIFA 2026 en las ciudades sedes, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

"No queremos Mundial, queremos una Palestina libre", expresó la activista y académica Dolores Pérez.

El artista Diego Vázquez dijo que ha fallado el gobierno mexicano "con respecto al respeto de los derechos humanos y oponerse al ente sionista".

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Llamaron a la sociedad a sumarse con donaciones y a compartir las actividades de los tripulantes y la Flotilla en redes sociales, para viralizar y garantizar la seguridad.

En octubre pasado, seis personas mexicanas regresaron al país, después de embarcarse en una misión que no logró llegar a Gaza con la ayuda humanitaria.

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