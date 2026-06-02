La presentación de los convocados de México para el Mundial 2026 tomó un giro inesperado en redes sociales. Luego de que se revelara la lista oficial de los 26 futbolistas que defenderán la camiseta nacional, aficionados utilizaron la inteligencia artificial (IA) para crear un peculiar video inspirado en las clásicas telenovelas mexicanas, logrando millones de visualizaciones y una ola de comentarios.

La producción, bautizada como "Tricolor Salvaje", transformó a los integrantes de la Selección Mexicana en personajes de una historia llena de drama, romance y rivalidades, una combinación que rápidamente captó la atención de usuarios en plataformas como X y Facebook.

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¿Quiénes fueron convocados por México para el Mundial 2026?

La expectativa por conocer a los elegidos de Javier Aguirre terminó el pasado 1 de junio, cuando confirmó a los 26 futbolistas que disputarán la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

El combinado nacional quedó integrado por jugadores de distintas ligas del mundo. En total, fueron considerados 13 futbolistas que militan en Europa, 12 elementos de la Liga MX y un representante del futbol saudí.

Radiografía de la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026 / FOTO: Imago7

La convocatoria también llamó la atención por la mezcla de experiencia y juventud. Mientras varios jugadores vivirán su primera participación en una Copa del Mundo, figuras como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y Jesús Gallardo aportarán el mayor número de veces que han participado en una de las competencias más importantes del mundo.

¿Cómo nació el video viral hecho con IA?

Tras el anuncio oficial, las redes se inundaron de análisis, debates y memes relacionados con la convocatoria. Sin embargo, un grupo de usuarios decidió ir más allá y aprovechó las herramientas de la IA para crear una versión completamente diferente de la presentación.

El resultado fue un video inspirado en las icónicas entradas de las telenovelas mexicanas de los años noventa y principios de los dos mil. Bajo el nombre de "Tricolor Salvaje", la producción utilizó la canción "Corazón Salvaje", de Mijares, para acompañar escenas con los futbolistas como protagonistas.

La lista de convocados para el Mundial pero presentados como intro de telenovela: pic.twitter.com/3o5Tr3rmjL — Martinalgui (@MartinoliCuri) June 1, 2026

La creatividad detrás del proyecto convirtió una simple convocatoria deportiva en un fenómeno viral que rápidamente comenzó a compartirse entre aficionados del futbol y usuarios que ni siquiera siguen habitualmente a la selección.

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¿Qué muestra el video de la Selección Mexicana estilo telenovela?

La grabación recrea una clásica introducción melodramática, asignando roles específicos a los integrantes del equipo nacional.

Uno de los momentos más comentados muestra a Memo Ochoa apareciendo como protagonista principal mientras cabalga hacia la cámara, acompañado por Raúl "Tala" Rangel y Carlos Acevedo, quienes completan el grupo de guardametas convocados.

Más adelante aparecen defensores como Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, representados como personajes con tintes de villanos, siguiendo la narrativa típica de las producciones televisivas.

Recrean con IA lista oficial de convocados de México para el Mundial 2026. Foto: Captura de video

Por su parte, mediocampistas como Edson Álvarez, Luis Romo, Erik Lira, Luis Chávez y Álvaro Fidalgo fueron retratados con atuendos inspirados en la Revolución Mexicana, destacando el papel estratégico que desempeñan dentro del esquema del "Vasco" Aguirre.

También llamó la atención la representación de Gilberto Mora y Obed Vargas, quienes aparecen caracterizados como niños debido a que son dos de los elementos más jóvenes incluidos en la convocatoria.

Recrean con IA lista oficial de convocados de México para el Mundial 2026. Foto: Captura de video

La creatividad de los usuarios fue celebrada en redes sociales, aunque no para todos, pues algunos aprovecharon para lanzar críticas hacia la estructura del futbol mexicano y sus dirigentes.

Entre los comentarios que destacaron se encuentran:

"Excelente producción para un equipo de telenovela"

"En efecto, es cine"

"Le quedó perfecto el estilo de novela"

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