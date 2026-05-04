Seúl. Un barco surcoreano sufrió este lunes una "explosión" seguida de un incendio en el estrecho de Ormuz, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, que no informa de víctimas a bordo.

El barco, identificado como HMM Namu, se encontraba anclado fuera de los límites del puerto de Umm al-Qaywayn, en los Emiratos Árabes Unidos, cuando se observó una explosión y un incendio, hacia las 20:40, hora local de Corea, informó el Ministerio. De acuerdo con medios, la explosión se registró "en el lado de babor de la sala de máquinas".

A bordo del barco viajaban 24 tripulantes, entre ellos seis surcoreanos y 18 personas de otras nacionalidades.

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"Se está investigando la causa de la explosión y el incendio, así como el alcance de los daños", agregó la cancillería surcoreana.

El buque implicado, el HMM Namu, es un carguero de casi 180 metros de eslora que navega bajo pabellón panameño, según datos del sitio web de seguimiento del tráfico marítimo MarineTraffic.

La cartera de Océanos había informado que hay 26 buques de bandera surcoreana que no pueden salir del golfo Pérsico por el bloqueo en Ormuz.

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Desde la ofensiva israeloestadounidense del 28 de febrero contra Irán, la república islámica bloquea esta vía por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado.

El incidente coincidió con el ingreso de destructores lanzamisiles estadounidenses que entraron en el Golfo como parte de una misión para escoltar buques mercantes por el estrecho de Ormuz.

Los barcos "se encuentran actualmente operando en el Golfo Arábigo tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad", declaró el Mando Central de Estados Unidos en X, en referencia a la operación de escolta anunciada por el presidente Donald Trump el domingo.

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Por su parte la Marina iraní disparó misiles de crucero, cohetes y drones de combate cerca de los destructores, informó la televisión estatal iraní.

"Los destructores sionistas estadounidenses hicieron caso omiso de la advertencia inicial", por lo que "la Marina realizó un disparo de advertencia lanzando misiles de crucero, cohetes y drones de combate alrededor de los buques enemigos agresores", señaló.