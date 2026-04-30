Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró la tarde de este jueves en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, tras una explosión ocurrida al interior de un departamento.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre la calle Jesús Terán, donde presuntamente detonó pólvora que se encontraba colocada en un altar dentro del departamento 101.

Como resultado, una mujer de aproximadamente 40 años sufrió lesiones de gravedad, entre ellas la amputación de una mano y una fractura en la pierna. Paramédicos que acudieron al sitio le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron de urgencia a un hospital cercano.

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Elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona mientras realizaban labores de evaluación de riesgos y aseguramiento del inmueble, a fin de descartar mayores peligros para los vecinos.

Las autoridades ya investigan las causas exactas de la explosión, aunque de manera preliminar se apunta al manejo de material pirotécnico dentro del domicilio como posible origen del incidente.

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