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​El elenco estelar de la Triple A encabezó los festejos del en el donde las porras hacían vibrar el lugar con cada caída en el cuadrilátero, los asistentes siguieron de cerca los lances de los profesionales en una función que mantuvo el ambiente desde la primera pelea.

Psycho Clown se llevó los gritos de la tarde mientras animaba a la gente que no dejaba de corear su nombre.

En el ring, Dalys "La Caribeña" y Centella demostraron su técnica ante un público que se volcó con el .

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La celebración reunió a las familias que disfrutaron de un evento lleno de alegría y emoción. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
La celebración reunió a las familias que disfrutaron de un evento lleno de alegría y emoción. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Los ídolos de la lucha también se dieron tiempo para firmar autógrafos y tomarse fotografías con sus fans.

​Durante el evento, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien asistió caracterizada como la Mujer Maravilla, entregó la "Copa Cuauhtémoc" a la luchadora Ónix en reconocimiento a su trayectoria destacada.

En la convivencia con las familias también estuvieron presentes la diputada Frida Guillén, el diputado Andrés Sánchez Miranda y Kevin Ríos, presidente del PAN en la demarcación.

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Se colocaron puestos de comida y juegos mecánicos que complementaron la experiencia de los niños. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Se colocaron puestos de comida y juegos mecánicos que complementaron la experiencia de los niños. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

​En las instalaciones se colocaron puestos de comida y juegos mecánicos que complementaron la experiencia fuera del ring.

Personal de bomberos permitió que los asistentes conocieran sus unidades y equipo de rescate, sumando actividades al espectáculo. La jornada cerró entre gritos y aplausos en una celebración que reunió a las familias.

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jecg/cr

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