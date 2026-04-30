Este 3 de mayo, las y los capitalinos decidirán el futuro de más de cuatro mil 600 millones de pesos, y definirán a las y los integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos).

Este domingo, se realizará la consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, y la elección de Copacos, en donde, como cada año, se prevé una participación inferior al 10% de la lista nominal.

El Presupuesto de Egresos 2026 detalla que el recurso vecinal será de dos mil 304 millones de pesos, es decir, el 4% del presupuesto total de las alcaldías. Para 2027 se dispondría de una cantidad similar.

El Presupuesto de Egresos 2026 detalla que el recurso vecinal será de dos mil 304 millones de pesos. Foto: Especial

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Las y los vecinos inscribieron para estas consultas casi 34 mil proyectos, pero sólo 22 mil 800 fueron declarados viables, la mayoría de ellos buscan mejorar la infraestructura urbana y los servicios básicos de su barrio, pueblo o colonia.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aseguró que ya todo está listo para esta elección vecinal.

Se instalarán dos mil 396 mesas receptoras de votación y opinión en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Se instalarán dos mil 396 mesas receptoras de votación y opinión. Foto: Especial

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Para participar de manera informada, el IECM invita a la ciudadanía a consultar el micrositio alojado en su portal de internet en donde encontrará la información de las 18 mil 781 candidaturas registradas para integrar a las Copaco, así como la lista de los 22 mil 852 proyectos dictaminados como viables para la consulta de Presupuesto Participativo.

Para consultar los proyectos, es necesario seleccionar la alcaldía y una de las mil 764 Unidas Territoriales, según corresponda. El sistema mostrará el monto asignado y las propuestas que fueron presentadas por la ciudadanía y aprobadas por los Órganos Dictaminadores de Alcaldías.

Para participar, las personas deberán acudir a la mesa receptora que le corresponda y presentar su credencial para votar vigente.

El IECM ha dispuesto de 5.4 millones de insumos, entre boletas, actas, carteles, sobres y materiales auxiliares. Foto: Archivo El Universal

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Para la consulta de Presupuesto Participativo, las boletas contarán con recuadros numerados que corresponderán a los proyectos registrados: del 1 al 50 para el ejercicio fiscal 2026 y del 51 al 100, para 2027. La ciudadanía deberá marcar el número asignado al proyecto de su preferencia, uno para cada año. En las mesas de opinión se colocarán listas con los proyectos y su descripción.

En tanto, para la elección de las Copacos, la boleta cuenta con recuadros de letras correspondientes a las candidaturas registradas. Se debe elegir sólo a una persona, las nueve más votadas integrarán estas Comisiones que durarán en su encargo de 2026 al 2029.

En términos operativos, el IECM ha dispuesto una robusta infraestructura de materiales y documentación electoral que supera los 5.4 millones de insumos, entre boletas, actas, carteles, sobres y materiales auxiliares, incluyendo herramientas de accesibilidad como más de ocho mil mascarillas en sistema Braille. Estas medidas, sumadas a los mecanismos de seguridad incorporados en la documentación, garantizan condiciones de certeza, legalidad e inclusión para el desarrollo de la jornada.

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