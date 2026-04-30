A propósito del Día del Niño, ayer por la noche, el Congreso de la Ciudad de México recibió a niñas y niños, quienes disfrutaron de la puesta en escena de "Cuentos de a pollo" y de una divertida plática sobre ciencia.

La presentación teatral estuvo a cargo de la Compañía Doctor Misterio, mientras que la charla "Imagina, investiga y crea: el poder de la ciencia y la tecnología", fue por parte del Proyecto Niñas 4.0, con la presencia de Denisse Rangel y Carlos Marcel.

Ambos espectáculos se enmarcaron en la quinta edición de "Noche de Museos", en la que participa el Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de acercar la cultura no sólo al personal de este órgano legislativo y sus familias, sino también al público en general.

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Durante dos horas, más de 150 personas —entre niñas, niños, adolescentes y madres y padres de familia— disfrutaron y reflexionaron sobre diferentes temas sociales y científicos. Como parte del show "Cuentos de a Pollo", se presentaron canciones y el Dr. Misterio hizo reflexionar a las infancias y adolescencias sobre diversos valores como la seguridad, protección a los animales, el aseo y el ejercicio, y el lenguaje de señas.

También se habló acerca de la importancia de las cosquillas y el sueño, la responsabilidad de las tareas, los juegos y la diversión, por qué es peligroso actualmente salir a la calle, y la participación para construir una ciudad mejor con nuevas leyes.

En la charla sobre ciencia, la presentadora Taniana Adalid introdujo a las y los niños en la importancia de las tecnologías en ingeniería, física, química y otras áreas afines, y la relación que tienen los experimentos científicos en la vida diaria. En ese contexto, pidió a las y los infantes pensar cómo será el mundo dentro de 50 años.

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Niños y niñas toman el Congreso de CDMX| Foto: Especial.

Las y los pequeños señalaron que habrá más tecnología y descubrimientos; que ya no habrá escuelas porque la enseñanza será de forma digital; y que van a desaparecer los libros y cuadernos, pues ocuparán tabletas electrónicas y otros medios digitales.

En tanto, Denisse Rangel, de la organización Novonesis, dio una explicación del fascinante mundo de las enzimas; el significado de la biotecnología, y el papel de los microorganismos en el cuerpo del ser humano.

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En su turno, Carlos Marcel abordó la tecnología y el impacto que tendría en el futuro, e invitó a los presentes a reflexionar sobre las implicaciones que éstas tienen en el supermercado, el transporte, el banco y la vida cotidiana.

Previo a estas actividades, Sandra Toribio, responsable de las visitas guiadas en el Recinto Legislativo de Donceles dio una breve reseña sobre la historia del inmueble y explicó las funciones del Congreso de la Ciudad de México.

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JACL/cr