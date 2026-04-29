Más Información
FGR inicia investigación por acusación de EU contra Rubén Rocha; señala violación a la confidencialidad
EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas
EN VIVO: EU acusa a Rubén Rocha y a 9 funcionarios mexicanos por narco; SRE asegura que no hay pruebas, sigue el minuto a minuto
EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico
Las reservaciones de las terrazas con vistas al zócalo capitalino para disfrutar del concierto gratuito de 31 Minutos, que se llevará a cabo para celebrar el Día del Niño y la Niña, alcanzan hasta los 890 pesos por reservación.
Diversos establecimientos ofrecen experiencias que van desde menús especiales hasta buffets, todos bajo reservación previa.
En el Hotel Majestic, el acceso a su terraza para esa fecha tiene un costo de 800 pesos para adultos y 600 pesos para niños, con servicio tipo buffet; el ingreso está programado a partir de las 17:00 horas.
Lee también Animales de Zoológicos en CDMX reciben paletas de hielo por calor; Sedema aplica medidas para mantenerlos hidratados
Por su parte, el Gran Hotel de la Ciudad de México ofrece acceso a su terraza por 890 pesos para adultos y 600 pesos para niños menores de 4 años; el horario de entrada es de 18:00 a 22:00 horas.
En el restaurante Cocina Central, el menú para adultos tiene un costo de 690 pesos, mientras que el infantil es gratuito, también con reservación obligatoria.
Multihomicidio en Azcapotzalco: uno de los cuatro detenidos sería el presunto autor material; agredió a policías antes de ser detenido
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]