Las reservaciones de las terrazas con vistas al zócalo capitalino para disfrutar del concierto gratuito de 31 Minutos, que se llevará a cabo para celebrar el Día del Niño y la Niña, alcanzan hasta los 890 pesos por reservación.

Diversos establecimientos ofrecen experiencias que van desde menús especiales hasta buffets, todos bajo reservación previa.

En el Hotel Majestic, el acceso a su terraza para esa fecha tiene un costo de 800 pesos para adultos y 600 pesos para niños, con servicio tipo buffet; el ingreso está programado a partir de las 17:00 horas.

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Por su parte, el Gran Hotel de la Ciudad de México ofrece acceso a su terraza por 890 pesos para adultos y 600 pesos para niños menores de 4 años; el horario de entrada es de 18:00 a 22:00 horas.

En el restaurante Cocina Central, el menú para adultos tiene un costo de 690 pesos, mientras que el infantil es gratuito, también con reservación obligatoria.

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