Más Información
EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas
EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico
¿De qué acusan al gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa en EU?; ¿qué sentencia les corresponde?
"Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T"; Rocha Moya responde a acusaciones de EU
Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; Rubén Rocha y senador Enrique Inzunza, entre los señalados
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que, ante las altas temperaturas registradas en la capital, los Centros de Conservación de la Vida Silvestre implementaron medidas especiales para mantener hidratados y frescos a los animales bajo su resguardo.
Indicó que, realizaron paletas de hielo diseñadas específicamente para cada especie, las cuales forman parte de su dieta diaria y contribuyen a su bienestar durante la temporada de calor.
Lee también CDMX tendrá 18 festivales por el Mundial 2026; habrá pantallas gigantes, oferta cultural, recreativa y gastronómica
“Preparadas especialmente para ellos, son parte de su alimentación y una forma deliciosa de mantenerse hidratados”, señaló la dependencia.
A través de sus redes sociales, la Sedema compartió imágenes en las que se observa a distintos animales disfrutando de estas paletas, adaptadas a sus necesidades nutricionales.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]