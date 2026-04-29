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La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que, ante las altas temperaturas registradas en la capital, los Centros de Conservación de la Vida Silvestre implementaron medidas especiales para mantener hidratados y frescos a los animales bajo su resguardo.

Indicó que, realizaron paletas de hielo diseñadas específicamente para cada especie, las cuales forman parte de su dieta diaria y contribuyen a su bienestar durante la temporada de calor.

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“Preparadas especialmente para ellos, son parte de su alimentación y una forma deliciosa de mantenerse hidratados”, señaló la dependencia.

A través de sus redes sociales, la Sedema compartió imágenes en las que se observa a distintos animales disfrutando de estas paletas, adaptadas a sus necesidades nutricionales.

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