Con motivo del Mundial 2026, en la Ciudad de México se instalarán 18 festivales futboleros, en donde los capitalinos podrán disfrutar de los partidos en pantallas gigantes, acompañados de una variada oferta cultural, recreativa y gastronómica, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En siete de los 18 festivales, se transmitirán todos los partidos del Mundial, mientras que en los 11 restantes, solamente se transmitirán las actividades “más importantes” de la justa deportiva, por ejemplo, los partidos en los que juegue la Selección Mexicana.

¿Dónde estarán los festivales futboleros de CDMX?

Los festivales futboleros estarán ubicados en distintos puntos de la CDMX, de tal forma que habrá al menos uno en cada alcaldía, y llegarán a zonas como la Central de Abastos en Iztapalapa o Plaza Garibaldi, en la Cuauhtémoc.

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Los festivales futboleros estarán ubicados en los siguientes puntos:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla.

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc.

GAM: Deportivo Hermanos Galeana (sede por confirmar).

Benito Juárez: Parque Las Américas.

Coyoacán: Parque de la Consolación.

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco.

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi.

GAM: Campos Revolución

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle.

Iztapalapa: Utopía Meyehualco.

Iztapalapa: Central de Abastos.

Magdalena Contreras: Unidad Independiecia.

Miguel Hidalgo: Parque Cri- Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.

Tlalpan: Deportivo Vivanco.

Tláhuac: Bosque de Tláhuac.

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina.

Xochimilco: Deportivo Xochimilco.

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