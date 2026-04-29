Más Información
EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas
EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico
¿De qué acusan al gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa en EU?; ¿qué sentencia les corresponde?
"Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T"; Rocha Moya responde a acusaciones de EU
Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; Rubén Rocha y senador Enrique Inzunza, entre los señalados
A casi 24 horas del concierto de 31 Minutos con motivo del Día del Niño y la Niña, en la plancha del Zócalo se alistan las pantallas y escenario donde personajes como Juan Carlos Bodoque y Tulio Triviño ofrecerán su espectáculo.
En la Plaza de la Constitución se aprecian pantallas de distintas dimensiones, desde donde los asistentes podrán apreciar el concierto y personal alista los detalles en el que será el escenario.
A pleno rayo de sol, este miércoles se vio a trabajadores instalando también equipo de sonido para el concierto, que esta previsto para las 19:00 horas del jueves 30 de abril.
Leer también PAN CDMX exige justicia por multihomicidio en Azcapotzalco; piden frenar extorsión y cobro de piso
Para este concierto, se contempla la instalación de dos pantallas grandes y tres adicionales que estarán ubicadas a medio Zócalo, de acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
“Consideramos que el Zócalo se va a llenar y que las pantallas van a estar al interior del Zócalo. El operativo de seguridad nos va a permitir que la gente pueda entrar de manera pacífica; vamos a tener un operativo como en todos los eventos, en donde se llena el Zócalo; así que la gente puede venir con toda la confianza de que vamos a tener seguridad alrededor del Zócalo”, detalló durante una conferencia de prensa.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]