A casi 24 horas del concierto de 31 Minutos con motivo del Día del Niño y la Niña, en la plancha del Zócalo se alistan las pantallas y escenario donde personajes como Juan Carlos Bodoque y Tulio Triviño ofrecerán su espectáculo.

En la Plaza de la Constitución se aprecian pantallas de distintas dimensiones, desde donde los asistentes podrán apreciar el concierto y personal alista los detalles en el que será el escenario.

A pleno rayo de sol, este miércoles se vio a trabajadores instalando también equipo de sonido para el concierto, que esta previsto para las 19:00 horas del jueves 30 de abril.

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Para este concierto, se contempla la instalación de dos pantallas grandes y tres adicionales que estarán ubicadas a medio Zócalo, de acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Consideramos que el Zócalo se va a llenar y que las pantallas van a estar al interior del Zócalo. El operativo de seguridad nos va a permitir que la gente pueda entrar de manera pacífica; vamos a tener un operativo como en todos los eventos, en donde se llena el Zócalo; así que la gente puede venir con toda la confianza de que vamos a tener seguridad alrededor del Zócalo”, detalló durante una conferencia de prensa.

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