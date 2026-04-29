La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que los conciertos de BTS, programados para los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP, generarán una derrama económica estimada de mil 861 millones de pesos.

Al respecto, el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez, destacó que este tipo de espectáculos reafirma la capacidad de la Ciudad para albergar eventos de talla internacional, impulsando la reactivación y el dinamismo del sector comercio y servicios.

Conciertos de BTS dejarán derrama millonaria en CDMX; Canaco estima mil 861 mdp / Foto: EFE

De acuerdo con las estimaciones, el impacto económico se dividirá de la siguiente manera:

Venta de boletos: alcanzará los mil 529 millones de pesos .

alcanzará los . Sector hotelero: prevé ingresos por 294 millones 586 mil pesos ante la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

prevé ingresos por ante la llegada de turistas nacionales y extranjeros. Consumo en alimentos y servicios: generará alrededor de 37 millones 670 mil pesos.

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El líder empresarial añadió que la afluencia de miles de seguidores impactará directamente a diversos giros comerciales, entre ellos restaurantes, cafeterías, bares y establecimientos de comida rápida, especialmente en zonas cercanas a Ciudad Deportiva y corredores turísticos, así como servicios de transporte, tiendas de conveniencia, comercios de souvenirs y agencias de viajes, que capitalizarán la estancia prolongada de visitantes.

Subrayó que estos eventos generan beneficios a lo largo de toda la cadena de valor. “La llegada de fenómenos globales como BTS posiciona a nuestra ciudad como un destino cultural clave”.

Finalmente, Canaco CDMX hizo un llamado a las autoridades a reforzar los operativos de movilidad y seguridad en las inmediaciones del recinto, a fin de garantizar una experiencia óptima para visitantes nacionales e internacionales, y proyectar una imagen positiva de la Ciudad de México ante el mundo.

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