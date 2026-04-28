BTS regresó a los escenarios de Estados Unidos tras varios años de ausencia con tres conciertos en Tampa, Florida, como parte de su tour Arirang. Sin embargo, el arranque de los espectáculos se vio marcado por fallas técnicas que generaron molestia entre los integrantes.

El pasado 25, mientras interpretaban “Magic Shop”, una de sus canciones más populares, algunas de las voces del septeto surcoreano se escucharon de forma desigual, lo que llevó a usuarios a comentar la experiencia en redes sociales y cuestionar la calidad del audio.

En plataformas como X, se viralizó el momento en el que Jungkook cantaba con un volumen bajo. De acuerdo con algunos reportes, el cantante repitió su parte a capela para corregir la falla.

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Más tarde, el intérprete se disculpó con sus fans a través de redes sociales y expresó su frustración: “El problema de sonido de ‘Magic Shop’ de ayer es cierto. No se preocupen, arreglaré el tono a partir de hoy”, escribió en Instagram.

Y añadió: “Lo siento por ARMY que vino al show. Yo también estoy enojado”.

BTS se presentará una vez más este miércoles 28 en el Raymond James Stadium, antes de continuar con su gira por Norteamérica en el Sun Bowl Stadium de El Paso, Texas. Posteriormente, visitarán Los Ángeles y Toronto, Canadá.

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La última vez que BTS se presentó en Estados Unidos fue con Permission to Dance on Stage en Las Vegas, en abril de 2022.

Mientras tanto, las fans mexicanas tendrán la oportunidad de ver a la banda el 7, 9 y 10 de mayo. Esta gira, que contempla 31 conciertos en 12 ciudades, representa una de las más extensas del grupo en la región.

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