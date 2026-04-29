El Poder Legislativo y el Judicial en la Ciudad de México pactaron postergar, hasta el 1 de abril de 2027, la entrada en vigor de la segunda y tercera etapa del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, programadas para el 1 de junio y 15 de noviembre de este año, respectivamente.

En rueda de prensa en el Congreso de la CDMX, el presidente del Poder Judicial local, Rafael Guerra, informó que la elección judicial afectó la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia civil y familiar, mismo que nació para homologar los estándares de calidad en todos los poderes judiciales del país.

Aseguró que enfrentar estos dos procesos de transformación de manera simultánea requiere de armonización, capacitación de todas las personas servidoras públicas, incluidas las recién electas, ajustes en infraestructura física y tecnológica; así como la incorporación de los nuevos paradigmas del sistema como son el uso de tecnologías de la información, la metodología del sistema de audiencias, el modelo de gestión judicial corporativo y las herramientas de protección a derechos humanos que exige el Código Nacional.

El Poder Legislativo y el Judicial en la CDMX pactaron postergar la entrada en vigor de la segunda y tercera etapa del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Foto: Especial

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“Por eso, la propuesta que hoy presentamos busca prorrogar las etapas dos y tercera hasta el 1 de abril del año 2027 como fecha máxima. Ese plazo permite realizar todos los ajustes institucionales, materiales, tecnológicos y humanos necesarios, respetar los derechos de la base trabajadora y, sobre todo, garantizar que cuando avancemos lo hagamos con juzgadoras y juzgadores capacitados, con cargas de trabajo razonables y con un sistema que realmente funcione para las personas que más lo necesitan”, apuntó.

Rafael Guerra detalló que desde la puesta en marcha de la primera etapa del Código, en diciembre de 2024, se han recibido aproximadamente 11 mil demandas en materia civil y más de 20 mil en materia familiar. “Estamos hablando de aproximadamente el setenta por ciento de los conflictos que atiende el Poder Judicial de la Ciudad de México y este dato no es menor, es la estabilidad y la paz social de millones de personas. No estamos posponiendo por comodidad”.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, Alberto Martínez Urincho, destacó que a la brevedad estarán analizando y aprobando esta iniciativa para que pueda ser discutida en el pleno antes del 31 de mayo, fecha en que termina el actual periodo ordinario de sesiones.

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Añadió que el Congreso capitalino ha observado avances importantes para la implementación del nuevo Código, y que la consolidación del servicio reanudará en una atención más pronta y eficaz para la ciudadanía.

El diputado Alberto Vanegas sostuvo que el Poder Judicial local ha actuado de manera responsable para garantizar la estabilidad y la paz social, por lo que se respaldará la propuesta que buscas consolidar una justicia de calidad.

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