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Atizapán de Zaragoza, Méx.- El seguimiento virtual y que permitió la captura de cuatro presuntos implicados en un homicidio múltiple en la trazó una ruta clave desde la Ciudad de México hasta el municipio de , donde finalmente fueron interceptados.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (), el rastreo comenzó tras el análisis de cámaras del C2 Poniente, que detectaron una de las camionetas robadas saliendo del inmueble en Azcapotzalco con dirección al Estado de México.

El vehículo avanzó por vialidades principales hasta incorporarse a la avenida De los Maestros, en la colonia Francisco Villa, en Tlalnepantla de Baz, desde donde continuó su trayecto rumbo a Atizapán.

Fueron detenidos María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, personas señaladas por su probable participación en el homicidio de una familia en Azcapotzalco. Foto: Especial
Fueron detenidos María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, personas señaladas por su probable participación en el homicidio de una familia en Azcapotzalco. Foto: Especial

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Con apoyo del C5 del Estado de México, autoridades implementaron un cerco virtual que permitió seguir en tiempo real el desplazamiento de los sospechosos hasta la zona de calzada De los Jinetes, una de las vialidades más transitadas del municipio.

Fue en el cruce de la calzada De los Jinetes y avenida Parque de los Pájaros donde elementos de la SSC y de la policía municipal lograron interceptar la camioneta de alta gama.

En ese punto fueron detenidos tres de los presuntos implicados, quienes portaban un arma de fuego, cartuchos útiles, un silenciador y diversas dosis de droga, además de objetos de valor posiblemente robados.

Con apoyo del C5 del Estado de México, autoridades implementaron un cerco virtual que permitió seguir en tiempo real el desplazamiento de los sospechosos. Foto: iStock
Con apoyo del C5 del Estado de México, autoridades implementaron un cerco virtual que permitió seguir en tiempo real el desplazamiento de los sospechosos. Foto: iStock

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La ruta del segundo vehículo también fue reconstruida mediante videovigilancia.

Este automotor fue ubicado en la avenida Jorge Jiménez Cantú, en la colonia Lomas del Valle Escondido, en Ciudad López Mateos, cabecera municipal de Atizapán.

En ese sitio, el conductor abrió fuego contra los uniformados, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Las autoridades destacaron que el seguimiento de cámaras y la coordinación metropolitana permitieron cerrar el cerco en puntos estratégicos. Foto: iStock
Las autoridades destacaron que el seguimiento de cámaras y la coordinación metropolitana permitieron cerrar el cerco en puntos estratégicos. Foto: iStock

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El sujeto resultó lesionado y fue trasladado bajo custodia a un hospital, mientras que en el lugar se aseguró otra arma de fuego y la camioneta.

Las autoridades destacaron que el seguimiento de cámaras y la coordinación metropolitana permitieron cerrar el cerco en puntos estratégicos de Atizapán, particularmente en corredores viales clave como calzada De los Jinetes y avenida Jorge Jiménez Cantú, donde concluyó el operativo.

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vr/cr

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