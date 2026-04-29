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Atizapán de Zaragoza, Méx.- Dos resultaron lesionados durante la detención de cuatro personas señaladas por su probable participación en el homicidio de una .

La agresión ocurrió en la , donde elementos de seguridad ubicaron los vehículos con reporte de robo relacionados con el caso.

De acuerdo con autoridades, al llegar al sitio, los ocupantes de los vehículos dispararon contra los policías. Dos elementos municipales resultaron lesionados.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Foto: Especial
Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Foto: Especial

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Tras la intervención, fueron detenidos María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”. Este último fue trasladado bajo custodia a un hospital en Toluca por una lesión por arma de fuego.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y Policía Municipal de Atizapán.

En el lugar, autoridades aseguraron dos armas de fuego, cargadores, cartuchos, un silenciador, 55 dosis de hierba verde y 40 envoltorios con sustancia en piedra, además de dos teléfonos celulares.

La agresión ocurrió en la colonia Las Arboledas, donde elementos de seguridad ubicaron los vehículos con reporte de robo. Foto: iStock
La agresión ocurrió en la colonia Las Arboledas, donde elementos de seguridad ubicaron los vehículos con reporte de robo. Foto: iStock

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También recuperaron dos camionetas con reporte de robo.

Los policías municipales fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Autoridades informaron que se encuentran fuera de peligro.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

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LL/vr/cr

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