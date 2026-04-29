Atizapán de Zaragoza, Méx.- Dos policías municipales resultaron lesionados durante la detención de cuatro personas señaladas por su probable participación en el homicidio de una familia en Azcapotzalco.

La agresión ocurrió en la colonia Las Arboledas, donde elementos de seguridad ubicaron los vehículos con reporte de robo relacionados con el caso.

De acuerdo con autoridades, al llegar al sitio, los ocupantes de los vehículos dispararon contra los policías. Dos elementos municipales resultaron lesionados.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Foto: Especial

Lee también Animales d zoológicos en CDMX reciben paletas de hielo por calor; Sedema aplica medidas para mantenerlos hidratados

Tras la intervención, fueron detenidos María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”. Este último fue trasladado bajo custodia a un hospital en Toluca por una lesión por arma de fuego.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y Policía Municipal de Atizapán.

En el lugar, autoridades aseguraron dos armas de fuego, cargadores, cartuchos, un silenciador, 55 dosis de hierba verde y 40 envoltorios con sustancia en piedra, además de dos teléfonos celulares.

La agresión ocurrió en la colonia Las Arboledas, donde elementos de seguridad ubicaron los vehículos con reporte de robo. Foto: iStock

Lee también Mujer muere tras caer a sótano en la colonia Centro; realizaba labores de limpieza

También recuperaron dos camionetas con reporte de robo.

Los policías municipales fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Autoridades informaron que se encuentran fuera de peligro.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL/vr/cr