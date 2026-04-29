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La “ola más grande del mundo” con la que la busca imponer un nuevo Récord Guinness, de cara al de junio próximo, será filmada para que le dé “la vuelta al mundo”, dio a conocer la secretaria de Turismo, .

“Esta ola se va a filmar y esta filmación le va a dar la vuelta al mundo. Así que, como quieran quedar ustedes plasmados en esa hermosa filmación, los esperamos en la ola más grande del mundo, que como siempre, romperemos récords”, dijo.

Durante la entrega de una cancha de futbol en Coyoacán, donde se hizo un ensayo de la ola, la secretaria afirmó que durante el evento, que tendrá lugar el próximo 31 de mayo en el Paseo de la Reforma, se espera recibir a “todo el mundo” desde personal que trabaja en el sector turístico, hasta trabajadores de la construcción.

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“Todas las personas del mundo son bienvenidas. Y así les vamos a mostrar este abrazo al mundo: desde nuestra diversidad, que es nuestra mayor riqueza”, afirmó, al reiterar la invitación a la población para que participe.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo de 2026, a lo largo del corredor del Paseo de la Reforma.

La participación en la ola más grande del mundo será gratuita y está abierta a todas las personas, sin importar edad, origen o forma de expresión, pues se trata de una convocatoria “que celebra la diversidad que define a la Ciudad de México”, de acuerdo con la invitación que lanzó la dependencia capitalina.

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vr/cr

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