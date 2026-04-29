Con motivo del Festival de las Flores y Jardines (FYJA) las autoridades de la alcaldía de Miguel Hidalgo cerrarán el paso a los automóviles en la Avenida Presidente Masaryk, en Polanco, para dárselo a los peatones durante el próximo fin de semana.

​Informó que la restricción vehicular se aplicará los días 2 y 3 de mayo, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.

​El alcalde Mauricio Tabe indicó que la vialidad será exclusivamente peatonal para que los asistentes puedan caminar por el corredor y disfrutar de las fachadas decoradas con seguridad.

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​Se recomienda a quienes circulen por la zona de Polanco anticipar sus rutas, ya que el flujo de vehículos estará suspendido para mantener el orden durante el festival en la demarcación.

¿Cuándo se llevará acabo el Festival Flores y Jardines?

La 10 edición del Festival Flores y Jardines (FYJA) se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en Polanco.

Durante esos días, las calles y negocios de la zona se llenarán de flores. Además en el Parque Lincoln se presentará El Congreso de las Plantas, obra inspirada en el trabajo de la paisajista francesa Céline Buamann.

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Patricia Elías Calles, directora del Festival, destacó que en los comercios de la zona, que “son el corazón del festival” habrá un recorrido de instalaciones florales, así como en las calles que transforman las fachadas y que invitan a vivir la Ciudad de otra manera, esto con la participación de productores, viveros, artesanos, diseñadores, floristas, comercios, académicos, patrocinadores, autoridades y vecinos.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, estimó que más de 500 mil personas visitarán este festival, y destacó que esta es una iniciativa 100% ciudadana.

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