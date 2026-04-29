La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que la Línea 2 del Metro, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, la cual se encuentra en remodelación, será entregada para finales de mayo próximo, es decir, antes del Mundial de Futbol.

“En un mes aproximadamente, a finales de mayo, se va a estar entregando la Línea 2 del Metro”, dijo en conferencia de prensa.

Ayer, alrededor de 60 jóvenes protestaron en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro, donde permitieron el libre acceso a los usuarios durante casi dos horas, para manifestar su descontento por las fallas en el servicio y la ausencia de inversión en mantenimiento.

Con información de Alberto García

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