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La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó los horarios de operación de los diferentes medios de transporte para el próximo viernes 1 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Trabajo.
En el Metro, Cablebús y Tren Ligero se permitirá el ingreso con bicicletas; mientras que, en el Metrobús, Trolebús y RTP el acceso con bicicletas estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de las unidades.
En tanto que los parquímetros y los módulos de control vehicular no ofrecerán servicio.
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¿Cuáles serán los horarios del transporte público el 1 de mayo?
- Metro de 07:00 a 00:00 horas
- Servicio de apoyo Tren Ligero: de 07:00 a 23:30 horas
- Servicio de apoyo Línea 2 Metro: 07:00 a 00:00 horas
- Metrobús: de 05:00 a 00:00 horas
- RTP: de 05:00 a 00:00 horas
- Trolebús: de 06:00 a 23:30 horas
- Trolebús elevado: de 05:00 a 00:00 horas
- Trolebús Aztecas: de 05:30 a 23:30 horas
- Tren Ligero: de 07:00 a 23:30 horas
- Cablebús: de 07:00 a 23:00 horas
- Ecobici: de 05:00 a 00:30 horas
- Biciestacionamientos: de 07:00 a 00:00 horas
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