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La Secretaría de Movilidad () informó los horarios de operación de los diferentes medios de transporte para el próximo viernes 1 de mayo, fecha en que se celebra el .

En el Metro, Cablebús y Tren Ligero se permitirá el ingreso con bicicletas; mientras que, en el Metrobús, Trolebús y RTP el acceso con bicicletas estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de las unidades.

En tanto que los parquímetros y los módulos de control vehicular no ofrecerán servicio.

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¿Cuáles serán los horarios del transporte público el 1 de mayo?

  • Metro de 07:00 a 00:00 horas
  • Servicio de apoyo Tren Ligero: de 07:00 a 23:30 horas
  • Servicio de apoyo Línea 2 Metro: 07:00 a 00:00 horas
  • Metrobús: de 05:00 a 00:00 horas
  • RTP: de 05:00 a 00:00 horas
  • Trolebús: de 06:00 a 23:30 horas
  • Trolebús elevado: de 05:00 a 00:00 horas
  • Trolebús Aztecas: de 05:30 a 23:30 horas
  • Tren Ligero: de 07:00 a 23:30 horas
  • Cablebús: de 07:00 a 23:00 horas
  • Ecobici: de 05:00 a 00:30 horas
  • Biciestacionamientos: de 07:00 a 00:00 horas
¡Ojo! Estos serán los horario del transporte público de la CDMX este 1 de mayo. Foto: Especial.
¡Ojo! Estos serán los horario del transporte público de la CDMX este 1 de mayo. Foto: Especial.

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jecg/cr

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