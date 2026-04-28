La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó los horarios de operación de los diferentes medios de transporte para el próximo viernes 1 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Trabajo.

En el Metro, Cablebús y Tren Ligero se permitirá el ingreso con bicicletas; mientras que, en el Metrobús, Trolebús y RTP el acceso con bicicletas estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de las unidades.

En tanto que los parquímetros y los módulos de control vehicular no ofrecerán servicio.

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¿Cuáles serán los horarios del transporte público el 1 de mayo?

Metro de 07:00 a 00:00 horas

Servicio de apoyo Tren Ligero: de 07:00 a 23:30 horas

Servicio de apoyo Línea 2 Metro: 07:00 a 00:00 horas

Metrobús: de 05:00 a 00:00 horas

RTP: de 05:00 a 00:00 horas

Trolebús: de 06:00 a 23:30 horas

Trolebús elevado: de 05:00 a 00:00 horas

Trolebús Aztecas: de 05:30 a 23:30 horas

Tren Ligero: de 07:00 a 23:30 horas

Cablebús: de 07:00 a 23:00 horas

Ecobici: de 05:00 a 00:30 horas

Biciestacionamientos: de 07:00 a 00:00 horas

¡Ojo! Estos serán los horario del transporte público de la CDMX este 1 de mayo. Foto: Especial.

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