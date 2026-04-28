Desde que se echó a andar el programa de licencia permanente en la Ciudad de México, al 31 de marzo pasado, la administración capitalina ha emitido un millón 874 mil licencias de este tipo y ha logrado recaudar 2 mil 938 millones de pesos por este trámite.

Así lo dio a conocer el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, al dar los detalles de este programa que originalmente anunció el Gobierno de la CDMX para el 2025 y que, tras la buena recepción de los capitalinos, se extendió a lo largo de todo 2026.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario explicó que a la fecha se han realizado un millón 959 mil 14 pagos, lo cual implica un ingreso adicional de 2 mil 938 millones, por este tipo de licencias.

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Entre enero y marzo de este año, se emitieron 210 mil licencias permanentes a automovilistas. | Foto: X @ClaraBrugadaM

“¿Por qué? Porque ocurre que la gente hace su cita, realiza el pago y, bueno, hay unos días en los que acude a la oficina y por eso, el pequeño desfase”, explicó.

Solo entre enero y marzo de este año, se emitieron 210 mil licencias permanentes a automovilistas.

Detalló que lo recaudado por las licencias permanentes, al ser un solo cobro, se destina a inversión para que no cubra gastos corrientes.

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JACL