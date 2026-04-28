Más Información

Chocan en el Senado por agentes de la CIA en Chihuahua; PAN celebra que Maru Campos no acudió a Comisión

Chocan en el Senado por agentes de la CIA en Chihuahua; PAN celebra que Maru Campos no acudió a Comisión

Fiscalía de CDMX investiga homicidio de una familia en Azcapotzalco; vecinos reportaron haber escuchado gritos y una discusión

Fiscalía de CDMX investiga homicidio de una familia en Azcapotzalco; vecinos reportaron haber escuchado gritos y una discusión

FGR integra dos carpetas por la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua: Control Regional se hace cargo

FGR integra dos carpetas por la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua: Control Regional se hace cargo

"El Jardinero" operaba una red de extorsión contra transportistas de carga: Harfuch; detectan "rutas ilegales" del CJNG

"El Jardinero" operaba una red de extorsión contra transportistas de carga: Harfuch; detectan "rutas ilegales" del CJNG

Esta sería la lista completa de México para disputar el Mundial 2026

Esta sería la lista completa de México para disputar el Mundial 2026

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

Desde que se echó a andar el , al 31 de marzo pasado, la administración capitalina ha emitido un millón 874 mil licencias de este tipo y ha por este trámite.

Así lo dio a conocer el , al dar los detalles de este programa que originalmente anunció el para el 2025 y que, tras la buena recepción de los capitalinos, se extendió a lo largo de todo 2026.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario explicó que a la fecha se han realizado un millón 959 mil 14 pagos, lo cual implica un ingreso adicional de 2 mil 938 millones, por este tipo de licencias.

Lee también

Entre enero y marzo de este año, se emitieron 210 mil licencias permanentes a automovilistas. | Foto: X @ClaraBrugadaM
Entre enero y marzo de este año, se emitieron 210 mil licencias permanentes a automovilistas. | Foto: X @ClaraBrugadaM

“¿Por qué? Porque ocurre que la gente hace su cita, realiza el pago y, bueno, hay unos días en los que acude a la oficina y por eso, el pequeño desfase”, explicó.

Solo entre enero y marzo de este año, se emitieron 210 mil licencias permanentes a automovilistas.

Detalló que lo recaudado por las licencias permanentes, al ser un solo cobro, se destina a inversión para que no cubra gastos corrientes.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]