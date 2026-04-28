Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Adrián “N”, alias "El Shimon", presunto líder del grupo delictivo “Los Malportados”, detenido el lunes 27 de abril por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

En la audiencia inicial llevada a cabo la mañana de este martes, la defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional para que se defina si se vincula o no a proceso a "El Shimon", por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, por lo que será hasta el jueves 30 de abril cuando se defina su situación.

Adrián, de 25 años de edad, fue capturado en calles de la colonia El Jagüey, en la alcaldía Azcapotzalco, en posesión de droga, un arma de fuego y dinero en efectivo.

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De acuerdo con la SSC, fue durante recorridos preventivos que oficiales ubicaron a varios sujetos que aparentemente intercambiaban pequeñas dosis de droga por efectivo, quienes al notar la presencia de los uniformados intentaron escapar en distintas direcciones, sin embargo, “El Shimon” fue interceptado.

Tras una revisión, al sospechoso le encontraron una pistola abastecida con 14 cartuchos útiles, cerca de medio kilogramo de marihuana, 91 bolsitas con la misma hierba, 30 envoltorios con posible cristal, 20 dosis de una sustancia similar a la cocaína y dinero.

“El Shimon” también estaría relacionado con extorsiones a comerciantes y transportistas, informó la SSC.

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