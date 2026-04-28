Integrantes de diversos grupos de mototaxistas realizan una protesta este martes en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde más de un centenar de unidades avanzan sobre avenida Congreso de la Unión para exigir la regularización de sus vehículos y acceso a seguridad social.

La movilización provoca cierres a la circulación en puntos clave de la zona oriente de la capital, entre ellos los cruces de Sidar y Rovirosa, Emiliano Zapata y avenida Eduardo Molina, generando afectaciones para automovilistas y usuarios del transporte público.

Los manifestantes, quienes se identifican como prestadores del llamado “transporte de barrio”, señalan que buscan que esta actividad sea reconocida dentro del marco legal de movilidad en la Ciudad de México, al argumentar que miles de familias dependen económicamente de este servicio.

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Mototaxistas protestan en San Lázaro; exigen regularización y acceso a seguridad social. Foto: Especial

De acuerdo con los inconformes, alrededor de 50 mil familias en la capital y el Valle de México obtienen sus ingresos a través de los mototaxis, mientras que cerca de un millón y medio de personas utilizan diariamente este medio de transporte en colonias donde el acceso a otros servicios es limitado.

Durante la protesta, los conductores aseguraron que en distintas ocasiones han recibido promesas de intermediarios y actores políticos sobre la posibilidad de regularizar sus unidades y obtener prestaciones como seguridad social; sin embargo, afirmaron que hasta ahora no han recibido una respuesta concreta.

La caravana de mototaxis rodea el recinto legislativo de San Lázaro mientras elementos de tránsito implementaron cortes a la circulación para evitar incidentes y desviar el flujo vehicular en la zona.

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Mototaxistas protestan en San Lázaro; exigen regularización y acceso a seguridad social. Foto: Especial

Los manifestantes advirtieron que mantendrían su protesta hasta ser atendidos por autoridades capitalinas y legisladores, con el fin de abrir una mesa de diálogo sobre el futuro de este tipo de transporte en la Ciudad de México.

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