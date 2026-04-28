Un grupo de artesanos indígenas se manifestó la mañana de este martes en la Plaza de la Constitución, frente a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México, para exigir la asignación de espacios de trabajo en calles del Centro Histórico.

Los manifestantes acusaron que la administración local les ha negado el sustento al no permitirles vender sus productos en puntos de alta afluencia como la zona de Santo Domingo y la periferia del Zócalo.

Bajo la consigna "Sin respuesta, no hay Mundial", advirtieron que si no se instala una mesa de diálogo inmediata, iniciarán un plantón permanente que afectará la organización del Mundial 2026.

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Señalaron que no permitirán que los preparativos del evento avancen mientras ellos sigan excluidos de los corredores comerciales del Centro Histórico durante el periodo de mayo a noviembre.

Juan de Jesús González, coordinador general de las comunidades indígenas y de pueblos artesanos del Movimiento Popular de la Ciudad de México (MPC-MN), detalló que han intentado negociar la recuperación de sus áreas de venta desde el 2025 sin éxito.

Recordó que, tras una breve estancia de una semana en la plaza de Santo Domingo, fueron retirados y desde entonces no se les han ofrecido alternativas para formalizar su presencia.

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Tras realizar el mitin, el contingente se retiró de la zona; sin embargo, dejaron en claro que esperan una apertura inmediata al diálogo o, de lo contrario, retomarán las protestas y cierres viales en las inmediaciones de la sede gubernamental.

Actualmente la Secretaría de Gobierno capitalino realiza un reordenamiento del comercio ambulante en las calles del Centro Histórico.

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