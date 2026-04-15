El Palacio Legislativo de San Lázaro cambió esta tarde los trajes sastre y los portafolios por las gorras y el estilo "ñero instalable".

Armando Toledo, mejor conocido como El Bogueto, arribó a la Cámara de Diputados para participar en el foro “La importancia de los centros de adicciones”, desatando la euforia entre los asistentes.

El exponente de reguetón llegó a las inmediaciones del recinto legislativo a bordo de una camioneta van color negro.

Su entrada no fue discreta: escoltado por personal de resguardo y seguridad de la Cámara, el cantante avanzó entre seguidores que ya lo esperaban.

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El evento, organizado por la diputada María Rosete, tiene como sede el Salón Aurora Jiménez.

El Bogueto en la Cámara de Diputados, en un foro sobre las adicciones en México (15/04/2026). Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro

Minutos antes de la cita, se registraron largas filas de jóvenes y seguidores que buscaban un espacio para escuchar al intérprete de "Gato de Noche", quien en esta ocasión cambió los escenarios por una tribuna de análisis social.

Se espera que durante el foro se discuta el papel de las figuras públicas en la prevención de consumos y la relevancia de los centros de rehabilitación en las zonas populares de la capital, donde el cantante goza de una amplia influencia.

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