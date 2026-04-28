Tras el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, la diputada local del PVEM Rebeca Peralta propuso tipificar como delito la captación de personas mediante engaño.

Durante la sesión de este martes, la legisladora presentó una iniciativa para modificar el Código Penal local con la finalidad de establecer que comete el delito de captación de personas mediante engaño quien, mediante la simulación de una oferta de empleo, proceso de reclutamiento o cualquier otro mecanismo de captación con apariencia legítima, induzca a una persona a proporcionar datos personales, trasladarse a un lugar determinado, o realizar actos con la finalidad de: colocarla en una situación de riesgo real para su integridad o libertad personal o facilitar la comisión de un delito en su contra.

Se propone que a quien cometa este delito se le impondrán de cinco a 10 años de prisión y de 500 a mil días multa, y la pena se incrementará hasta en una mitad cuando: la víctima sea mujer, persona menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad; se cite a la víctima en un lugar que no corresponda a un domicilio verificable como centro de trabajo o actividad lícita; se utilicen medios digitales o tecnológicos para generar confianza; se induzca a la víctima a acudir sin acompañamiento; y el delito sea cometido por dos o más personas o de manera reiterada.

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La legisladora explicó que esta propuesta busca cerrar un vacío legal que actualmente impide a las autoridades intervenir en las primeras etapas de riesgo, cuando las víctimas son contactadas bajo engaños que aparentan ser procesos legítimos de contratación, pero que pueden derivar en delitos graves.

“Hoy cualquier persona puede ser contactada en segundos por alguien que aparenta ser una empresa legítima. Ese primer engaño no está tipificado como delito, y eso nos obliga a llegar tarde, cuando el daño ya está hecho”, advirtió.

El proyecto también contempla que este delito se persiga de oficio, con el objetivo de no depender de la denuncia en contextos donde prevalecen el miedo y la desconfianza hacia las autoridades.

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“Esta iniciativa es un mensaje claro para quienes operan desde el anonimato: se acabó esconderse para lucrar con la necesidad de quien busca trabajo. No son invisibles y vamos a cerrarles el paso”, afirmó.

Cabe recordar, que Edith Guadalupe fue citada para ofrecerle una vacante laboral, pero fue asesinada en el lugar.

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