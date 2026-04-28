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La jefa de Gobierno, , afirmó que la Línea 2 del Metro, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, la cual se encuentra en remodelación, será entregada aproximadamente en un mes, a finales de mayo próximo.

“En un mes aproximadamente, a finales de mayo se va a estar entregando la Línea 2”, dijo durante una conferencia de prensa.

¿Qué trabajos realizan en la Línea 2?

A partir del pasado lunes 9 de febrero, inició la renovación en dicha línea del Metro, con trabajos en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, mismos que posteriormente se extendieron a las 16 estaciones que componen la línea 2, inaugurada en 1970.

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Los trabajos, que se realizan en una de las líneas más utilizadas, de cara al , incluyen labores de mejoramiento de imagen, mantenimiento integral a las vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como de red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad.

Para estos trabajos se hizo una inversión de mil 500 millones de pesos, por parte del Gobierno federal.

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