Zumpango, Méx.— Entre retrasos para abordar y confusiones en el ingreso, operó, un día después de su inauguración, el Tren Felipe Ángeles, que va de Buenavista al AIFA. Sin embargo, a pesar del tiempo que tardaron, los pasajeros opinan que es un sistema que les ayudará a llegar más rápido y ahorrar dinero a la terminal aérea.

Entre 30 y 35 minutos de espera experimentaron los usuarios para poder abordar desde Buenavista en dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sitio al que llegaron en un tiempo promedio de 60 minutos.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató que la nueva línea del tren registra alta demanda para ingresar en la ruta que va del AIFA a Buenavista, y en dirección contraria la demanda es menor.

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Usuarios del Tren Felipe Ángeles afirmaron que el trasladarse por este medio de transporte al AIFA es una posibilidad más barata y rápida. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

Las confusiones para abordar el Tren Felipe Ángeles tienen que ver con la tarjeta de acceso, toda vez que hay usuarios que siguen desconociendo que sólo con la tarjeta de Movilidad Integrada podrán hacer uso del sistema, pues la tarjeta actual del Tren Suburbano no permite el acceso ni salida en el nuevo ramal.

Además, se observó que hay personas que confunden los andenes del ramal Buenavista-Cuautitlán con el Buenavista-AIFA, aun y cuando existe la señalética que indica que para tomar la nueva ruta el ingreso desde Buenavista es hacia los andenes A y B.

Mientras que para el ramal Buenavista-Cuautitlán el ingreso es por los andenes 1 y 2.

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Algunas personas checaron las rutas para no equivocarse de tren. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Antonio salió de vacaciones a Los Cabos desde el AIFA y al tener cerca la terminal de Buenavista, decidió tomar el Tren Felipe Ángeles. “Son 45 pesos hasta el AIFA y normalmente cuando salgo me gasto 200 o 300 pesos para llegar al aeropuerto, entonces es bastante económico”.

El convoy que abordó Antonio salió desde Buenavista a las 10:25 horas de ayer y llegó a las 11:26 al aeropuerto, por lo que llegó en tiempo para la salida de su vuelo, el cual fue programado para las 12:00 horas.

Mientras que Rodrigo Vela y Dulce de la Luz también utilizaron el tren para ir al AIFA, ambos provenientes de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, ya que planearon un viaje y consideraron que sería más rápido llegar en tren que en Mexibús, en el que han tardado hasta dos horas para arribar a la terminal aérea.

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En la terminal del AIFA, Silvestre Cebada y su esposa Teodora Lemus utilizaron el Tren Felipe Ángeles para regresar a su hogar, en la Ciudad de México, luego de unas vacaciones en Mérida.

“Está muy bien el servicio y el aeropuerto está muy tranquilo. El de la Ciudad de México está bonito también pero hay mucha gente. Este, a mi parecer, está muy bien, aunque digan que no. Mi esposa y yo vemos que está muy bien, siempre hay gente que critica porque están en contra del gobierno”, dijo Silvestre.

Para llegar al AIFA el pasado fin de semana, lo hicieron mediante el Mexibús. Para llegar a ese transporte, explicó Silvestre, tuvieron que ir de su casa a Ciudad Azteca y posteriormente transbordar en la estación Ojo de Agua y de ahí tomar rumbo a la terminal aeroportuaria.

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En su arranque, el tren cuenta con cuatro convoyes que pasarán con intervalos de 30 minutos.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), informó que, al inicio, el tiempo de traslado aproximado será de 60 minutos e irá disminuyendo hasta llegar a los 43 minutos desde la estación Buenavista hasta llegar a la terminal aeroportuaria.

No funcionan todos los Cetram

De los cinco Centros de Transferencia Modal (Cetram) que fueron construidos, EL UNIVERSAL documentó que sólo están en operación dos de ellos: en la estación Xaltocan, ubicada en el municipio de Nextlalpan, así como el de la estación Cajiga.

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