La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que el Tren Suburbano de Buenavista al Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’ (AIFA) pone a la terminal aérea como infraestructura crucial para la conectividad nacional e internacional con la Ciudad de México y el país.

Al asistir a la inauguración de este ramal, destacó que se está viviendo una transformación sin precedentes de la movilidad metropolitana del Valle de México, pues ya se puso en operación también el Trolebús Elevado de Chalco a la Ciudad de México, el Tren El Insurgente y ahora el Tren Suburbano.

“Durante décadas siempre se diagnosticó que era necesaria esta movilidad integrada. Hoy tenemos esta oportunidad para demostrar que, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, se está haciendo realidad. Este ramal que hoy se inaugura pone al Aeropuerto Felipe Ángeles como infraestructura crucial para la conectividad nacional e internacional con la Ciudad de México y el país”, dijo.

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Y añadió: “Y avanzamos a un sistema aeroportuario metropolitano integrado, compuesto por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, compuesto por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y por el Aeropuerto Internacional de Toluca; y demostramos que no necesitábamos el faraónico aeropuerto de Texcoco para volver a centralizar la conectividad del país, sino un sistema aeroportuario metropolitano diversificado y distribuido como el que hoy se está consolidando”.

Clara Brugada destacó que esta gran obra va a consolidar a Buenavista como la estación ferroviaria de la Ciudad de México, “porque en el camino nos íbamos enterando de que de Buenavista va a salir el tren que va a distintas partes del norte del país”.

“Este lugar es ejemplo, como decía, de movilidad integrada y multimodal; quienes lleguen a la Ciudad de México, desde el AIFA o desde cualquier parte del Estado de México, podrán elegir también tomar el Metro, tomar el Metrobús, un autobús eléctrico o una ecobici”, añadió.

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La mandataria capitalina defendió la decisión del Gobierno federal de mantener la operación del tren bajo control del Estado, al considerar que garantiza que esta infraestructura responda al interés público. Recordó que durante el periodo neoliberal se promovía la privatización como única vía de eficiencia, la cual ha sido revertida por la actual administración.

Celebró que la visión de movilidad integrada, impulsada desde la capital, se esté replicando a nivel nacional y se convierta en un eje de desarrollo para el país. “La transformación se ha acelerado porque viaja en tren”.

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