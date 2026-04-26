La alcaldía Benito Juárez realizó una jornada integral de recuperación y mantenimiento en el Parque de la Bola, ubicado en la colonia San José Insurgentes.

Como parte de esta intervención, se realizaron trabajos de poda y mantenimiento de áreas verdes, destacando el retiro de tres árboles muertos en pie que representaban un riesgo para vecinos y visitantes. Asimismo, se realizó la limpieza de bancas, áreas comunes y la zona de juegos infantiles.

De igual forma, se revisaron cinco circuitos del sistema de alumbrado público para detectar luminarias que requieren reparación y se reconectaron tres. Se efectuaron labores de desazolve en ocho coladeras pluviales y cuatro pozos de visita para prevenir encharcamientos, además se pintaron líneas de circulación y pasos peatonales para reforzar la seguridad vial.

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En este sentido, el alcalde destacó la importancia de estas labores orientadas a generar bienestar en la comunidad y mejorar la calidad de vida de los benitojuarenses.

“Estamos trabajando de manera integral en nuestros parques y espacios públicos. Aquí en el Parque de la Bola estamos realizando poda, limpieza, revisión de alumbrado, desazolve y mantenimiento general para que las y los vecinos tengan un espacio digno, seguro y funcional. Nuestro compromiso es seguir recuperando estos lugares para la comunidad”, puntualizó el edil Luis Mendoza.

Zair Zubieta, vecino de la zona, señaló que ya hay más mantenimiento en el parque, pues las plantas y árboles secos ya los han quitado, se ve más limpio. “Gracias por el mantenimiento y por la seguridad que se le da a la zona, porque puedo venir y estar tranquilo; incluso he estado aquí con mi perro sin problema alguno”.

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