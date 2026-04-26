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En el marco de los festejos por el Día del Niño, la invitó a las familias a disfrutar del Desfile de Globos Gigantes, un evento pensado para el entretenimiento de niñas y niños.

El recorrido inició a las 9:00 de la mañana a la altura de la gasolinera de Nativitas y avanzó por Camino a Nativitas, con destino final en el Deportivo Xochimilco, donde se prevé su llegada alrededor de las 11:00 horas.

Durante el desfile, los asistentes pueden apreciar globos de gran tamaño figuras, que recorren las calles de la demarcación.

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Al término del recorrido, de 11:00 a 13:00 horas, se llevarán a cabo actividades adicionales, incluyendo presentaciones musicales y espectáculos dirigidos al público infantil.

“Ven a disfrutar de un día inolvidable y vive la tradición desde las calles hasta el corazón de nuestra alcaldía”, dijo la demarcación en sus redes sociales.

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mahc/LL

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