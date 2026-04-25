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Se mantiene la el día domingo 26 de abril, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) de acuerdo con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El objeto es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

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vr/cr

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