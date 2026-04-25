La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció a través de sus redes sociales, la suspendidas de todas las actividades al aire libre en la capital del país, entre ellas las programadas este sábado en el Zocalito de las Infancias, debido a la activación de la Contingencia Ambiental.

"Aunque nos hace mucha ilusión jugar en el Zócalo, nada es más valioso que el bienestar de nuestras infancias", mencionó la mandataria en su mensaje. Además, Brugada Molina pidió a la población evitar las actividades físicas en el exterior y quedar al pendiente de nueva información que pueda surgir sobre la calidad del aire en el Valle de México.

Activan Fase I de Contingencia Ambiental

Alrededor de las 14:00 horas se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 163 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), en el Estado de México, por lo que, como medida de protección se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono.

Debido a la activación de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, se suspenden todas las actividades al aire libre en nuestra ciudad, incluyendo el Zocalito de las Infancias.



Aunque nos hace mucha ilusión jugar en el Zócalo, nada es más valioso… https://t.co/pPFda7LhEK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 25, 2026

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Las malas condiciones en el aire de la capital no es el único fenómeno que se presenta este sábado, también se experimenta una ola de calor que ha provocado una radiación solar intensa.

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