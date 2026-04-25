Nezahualcóyotl. - Jesús Rafael “N” fue detenido por su probable participación en el delito de robo de vehículo con violencia, hecho registrado el pasado 9 de abril en el municipio de Chimalhuacán. Este sujeto formaría parte de una banda conocida como “Los Chuecos”, dedicada al robo de autos en esa localidad y en Chicoloapan.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó orden de aprehensión en contra para ser investigado por el delito en el que habría participado con ayuda de otra persona, quienes amagaron con arma de fuego a su víctima.

Ambos sujetos habrían amenazado al conductor del vehículo con la pistola para después escaparse. Sin embargo, la víctima presentó la denuncia y la FGJEM comenzó a indagar, determinando la posible participación de Jesús Rafael “N”, en el ilícito de robo de vehículo con violencia.

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Un juez concedió la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada por agentes de investigación de la Fiscalía mexiquense, quienes ingresaron al sujeto al Centro de Prevención y Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

A Jesús Rafael “N” se le relaciona con un grupo delictivo denominado “Los Chuecos”, dedicado al robo de vehículos y su zona de operación son los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan.

Al detenido se le debe considerar inocente hasta que un juez determine lo contrario a través de una sentencia condenatoria, que podría ser de hasta 39 años por cada hecho delictivo.

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afcl