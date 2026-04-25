Cuatro sujetos fueron detenidos en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en atención a una denuncia ciudadana por el robo a una persona, y quienes estarían relacionados con el asalto a un automovilista en un bajo puente de la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa, registrado el pasado 21 de abril.

Con lo anterior son ocho los detenidos por este crimen, quienes al parecer forman parte de una célula delictiva dedicada al robo de automovilistas y transeúntes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), un ciudadano se acercó a policías que patrullaban por la calle Soles, de la colonia Pensador Mexicano, y refirió que momentos antes varios sujetos que viajaban en un auto, lo amagaron con un arma de fuego y lo robaron.

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El denunciante señaló el vehículo, que se encontraba cerca, y los policías lo siguieron hasta darle alcance en la calle Norte 180 de la misma colonia. Luego de una revisión, a los sospechosos les aseguraron un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos útiles, dinero y un celular.

Los policías detuvieron a los cuatro tripulantes, de 24, 30, 43 y 54 años de edad, y fueron presentados ante un agente del Ministerio Público.

La SSC informó que el vehículo en que viajaban los cuatro detenidos habría sido usado para vigilar a la víctima, y posteriormente escapar, de un robo ocurrido el pasado martes 21 de abril, en un bajo puente de la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde despojaron a un automovilista de un reloj de alta gama.

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afcl