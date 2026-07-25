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Teherán. La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que las Fuerzas Armadas del país destruyeron 11 aviones de combate y helicópteros estadounidenses, además de decenas de instalaciones militares, durante la reciente escalada con Estados Unidos, entre el 8 y el 22 de julio.
"Durante 15 días de combates, del 8 al 22 de julio, las Fuerzas Armadas iraníes destruyeron 11 aviones de combate y helicópteros estadounidenses que se encontraban en tierra y desplegados en bases militares de Estados Unidos en la región", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Mohebi, en una entrevista con la agencia Tasnim.
Según el militar, los ataques iraníes también destruyeron 17 drones de reconocimiento y combate, de los cuales ocho eran nuevos; un caza F-15 dentro de un refugio reforzado, un avión de patrulla marítima P-8, un avión de transporte C-17 y ocho aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo.
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Mohebi sostuvo además que las operaciones iraníes causaron importantes daños a la infraestructura militar estadounidense en la región.
Entre las pérdidas mencionó siete centros de mando y control, tres sistemas de comunicaciones por satélite, seis radares Patriot, ocho sistemas de detección y alerta temprana, siete radares de defensa antimisiles y varios radares de largo alcance y de vigilancia aérea y marítima.
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Estados Unidos no ha confirmado las pérdidas detalladas por la Guardia Revolucionaria, que aseguró además que las bajas estadounidenses durante la reciente escalada superan los 200, mientras Washington ha reconocido la muerte de cuatro soldados en las últimas semanas y de un total de 18 militares desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero.
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Tras 13 jornadas consecutivas de intercambio de ataques, el viernes Estados Unidos e Irán no cesaron sus bombardeos y el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las conversaciones con Teherán continúan pese a la ruptura de la tregua, aunque dijo que no cree que Irán esté "listo" para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.
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