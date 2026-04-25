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La , encabezó la puesta en marcha de la en la Ciudad de México para la aplicación de vacunas como TDPA, neumococo, hepatitis b y TD, que se realizará del 25 de abril al 2 de mayo.

El , informó que por primera vez se aplicará la vacuna contra el a mujeres entre las 32 y 36 semanas del embarazo.

“Por una parte, protege a la madre, pero el mensaje más importante es que protege a la niña o niño que va a nacer, le aumenta su inmunidad y evita que pueda fallecer en los primeros seis meses de una complicación, como es una neumonía”, destacó.

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la meta es aplicar 1.7 millones de dosis a nivel nacional.| Foto: Gabriel Pano.
la meta es aplicar 1.7 millones de dosis a nivel nacional.| Foto: Gabriel Pano.

La directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Samantha Garner, refirió que la Semana Nacional de Vacunación 2026 representa una acción estratégica para recuperar y fortalecer las coberturas de inmunización en el país, tras los desafíos derivados de la pandemia y brotes recientes.

Precisó que la meta es aplicar 1.7 millones de dosis a nivel nacional como parte de un compromiso con la salud pública y la equidad, al garantizar el acceso a la vacunación para toda la población, especialmente niñas, niños y adolescentes.

En su intervención, la jefa de Gobierno destacó que la Ciudad de México tiene la responsabilidad de hacer efectiva la prevención de la salud, mientras que la atención corresponde al nivel federal.

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Indicó que, ante el reciente brote de sarampión, el Gobierno capitalino inició una campaña de vacunación, a través de la cual se han aplicado 3 millones 600 mil vacunas contra esta enfermedad.

Se han aplicado 3 millones 600 mil vacunas contra el sarampión. | Foto: Gabriel Pano.
Se han aplicado 3 millones 600 mil vacunas contra el sarampión. | Foto: Gabriel Pano.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que el IMSS desplegará personal y brigadas en todo el país para cumplir la meta de aplicación de dosis, reiterando que la vacunación en México es universal y gratuita.

Por su parte, la secretaria de Salud Pública local, Nadine Gasman, mencionó que durante la presente administración la salud se ha convertido en una prioridad. “Trabajamos bajo la encomienda de construir una ciudad que late y produce salud, porque late y responde al territorio, previene, se organiza y actúa con anticipación".

A la puesta en marcha de la jornada de vacunación que se realizó en el auditorio de la Utopía Mixihuca acudieron representantes de UNICEF y de la Organización Panamericana de la Salud.

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JACL/cr

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