A partir del próximo 8 de mayo, el Centrobús o “Ruta de las Heroínas Indígenas” circulará por las principales calles y puntos turísticos del Centro Histórico.

Este jueves 23 de abril, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó las nuevas unidades 100% eléctricas que conformarán este medio de transporte, y dio detalles sobre su operación y costo.

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¿Cuál será el costo del Centrobús?

Desde las inmediaciones de la plancha del Zócalo, Brugada Molina detalló que el Centrobús tendrá un costo de cinco pesos al público, por lo que costará lo mismo que un boleto del Metro.

“Estas unidades de transporte van a recorrer el Centro Histórico, a través del sistema RTP, tendrá un costo de cinco pesos para la población, y van a tener, como ya se explicó, dos rutas: una externa y una interna del Centro Histórico”, precisó la mandataria.

Presentan unidades del “Centrobús”. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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¿Cuáles serán las rutas del Centrobús?

La jefa de Gobierno explicó que el Centrobús, que será operado por mujeres, tendrá dos circuitos: uno externo y otro interno que recorrerán diversos puntos

El circuito exterior de 6.2 kilómetros, irá desde Eje Central, hasta República del Salvador, de ahí se enfilará al oriente, llegará a Avenida Circunvalación, regresará por Venezuela y Belisario Domínguez.

El circuito interior de 5.8 kilómetros, pasará por Donceles, sus dos calles laterales, Uruguay, Circunvalación y Eje Central.

“Ambas rutas rodean el Zócalo y habrá paradas muy cercanas a Metros, como Bellas Artes, Allende o San Juan de Letrán. Así, conectamos el Centro Histórico a través de esta ruta, con el Metro, con el Trolebús; con autobuses, con ciclovías, con el propio Metrobús”, indicó.

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afcl