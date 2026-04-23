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Con una inversión de 111 millones de pesos, la jefa de Gobierno, , presentó las nuevas unidades del Centrobus o “Ruta de las Heroínas Indígenas” que contará con un parque vehicular 100% eléctrico, conformado por 12 unidades que serán operadas por mujeres.

Desde la , la Mandataria capitalina destacó que este medio de transporte cubrirá 186 zonas “de interés” del corazón de la Ciudad de México, por las que podrán transitar quienes lo usen, tales como el , el Museo Nacional de Arte (Munal) el Hemiciclo a Juárez y, por supuesto, el Zócalo.

Presentan unidades del “Centrobús”. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL
Presentan unidades del “Centrobús”. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Tendrá 33 paradas y circulará por dos rutas

El , que comenzará operaciones el próximo 8 de mayo, contará con 33 paradas en distintos puntos del corazón de la capital. La frecuencia de paso de las unidades será de cinco minutos y tendrá un costo de 5 pesos al público.

Este medio de transporte tendrá dos circuitos: uno exterior de 6.2 kilómetros que irá desde el Eje Central hasta República del Salvador y avenida Circunvalación, después regresa por República de Venezuela hasta Belisario Domínguez; y uno interior de 5.8 kilómetros que pasará por Donceles, sus dos calles laterales, hasta avenida Circunvalación y también por Eje Central.

“Con esos dos circuitos que van a tener una frecuencia de cinco minutos, se pretende que al menos inicie con 90 mil pasajeros en su primer día de operación, y puede incrementar”, destacó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, quien resaltó que este servicio permitirá a los turistas recorrer el Centro Histórico, pero también que la población pueda cargar sus bolsas de mandado.

Presentan unidades del “Centrobús”. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL
Presentan unidades del “Centrobús”. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

García Nieto dio a conocer que se capacitó a 300 mujeres que serán las conductoras de estas unidades del RTP.

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mahc/cr

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