La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que no ve una ruptura ni “ningún problema” con la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México, esto días después de que circulara que había falta de coordinación y comunicación entre dicho partido y el ejecutivo local.

Cuestionada en conferencia de prensa, sobre la posibilidad de que la relación con dicho partido pudiera afectar la discusión de una iniciativa para establecer límites al alza en las rentas, la mandataria capitalina aseveró que no existe una ruptura con esa fracción parlamentaria y recordó que esta misma semana estuvo en un evento donde invitó a diputados del Verde.

“No veo ruptura con el Verde, la verdad no veo ningún problema con la fracción parlamentaria del Partido Verde. Ayer estuvieron presentes, en nuestro evento, que los invitamos y no veo ningún problema con los partidos de la Transformación, por lo tanto, no veo que vaya a haber afectación”, dijo.

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El pasado lunes 20 de abril, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que los líderes del PVEM y el PT en la ciudad que su acercamiento con la jefa de Gobierno no es el mejor. Foto: Especial

Ayer, luego de que líderes del PVEM y el PT advirtieron falta de comunicación con la mandataria capitalina, Brugada Molina propuso sostener una reunión con todos los coordinadores de las distintas bancadas del Congreso de la Ciudad de México —incluidas esas dos— para fortalecer el diálogo.

“Ya ven que en estos días se ha estado manejando que no tenemos coordinación. Entonces les propongo, les propongo no sólo a ustedes que están aquí presentes y que vienen representando al Congreso, una reunión con todos los coordinadores de diputadas y diputados del Congreso de la ciudad”, indicó en un evento que tuvo lugar el pasado martes.

El pasado lunes 20 de abril, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que los líderes del PVEM y el PT en la ciudad comentaron que no tienen relación con la dirigencia local de Morena y que su acercamiento con la jefa de Gobierno no es el mejor. Tras lo anterior, el lunes, la mandataria capitalina afirmó que sí tiene comunicación con diputados y líderes del PT y el PVEM en la Ciudad de México.

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