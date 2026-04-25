¿Alguna vez imaginaste una noche de películas con tus hijoso sobrinos en los embarcaderos de Xochimilco? Pues este plan se volverá realidad para festejar el Día del Niño.

Si quieres acudir a la experiencia, te decimos cuándo y cuánto costará.

Celebra el Día del Niño con este plan en Xochimilco. Foto: Pexels

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¿Qué funciones habrá por el Día del Niño en Xochimilco?

Si quieres celebrar a tus peques considera esta actividad tipo campamento, organizada por Explora Xochimilco.

Por la tarde, podrán palomitas y demás snacks mientras disfrutan una serie de películas animadas:

'La leyenda de la Llorona': cuenta la historia de Leo San Juan, quien a un año de haber derrotado al espíritu de La Nahuala, se enfrenta a su primera gran misión: liberar a Xochimilco de La Llorona.

'Coco': Miguel, un pequeño niño, sueña con ser músico a pesar de que su familia no está de acuerdo. En el Día de Muertos, accidentalmente se transporta al mundo de los muertos y ahí busca a su tatarabuelo, quien lo ayuda perseguir su sueño.

'El árbol de la vida': un joven emprende un viaje simbólico y espiritual para comprender el sentido de la existencia. A lo largo de su recorrido, vive experiencias y conoce personajes que representan etapas de la vida, como el amor, la pérdida y el crecimiento personal.

En esta actividad en Xochimilco, los niños recibirán muchos regalos sorpresa. Foto: Unsplash

Además de las funciones al aire libre, niñas y niños participarán en juegos, actividades y dinámicas entretenidas. También habrá regalos y muchas sorpresas más.

Si eres papá o mamá, las únicas recomendaciones para asistir al evento son: llegar con anticipación, portar ropa abrigadora, usar calzado cómo y acompañar en todo momento a los menores.

¿Cuánto cuesta la entrada a las funciones del Día del Niño en Xochimilco?

Otro beneficio de esta experiencia en Xochimilco es un descuento del 50%: las niñas y niños menores de 10 años pagarán $199, y para los adultos cuesta $399. Haz la reservación de una vez en el Instagram @explora_xochimilco.

El Embarcadero Cuemanco se convierte en sala de cine hoy, sábado 25 de abril; la entrada es a partir de las 16:00 horas.

Las funciones son dentro del Salón Michmani, en Antiguo Canal Cuemanco 3, Pista Olímpica Virgilio Uribe, Xochimilco.

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