Entre carpas y domos de colores, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de la edición 2026 del festival “Zocalito de las Infancias”, donde niñas y niños podrán disfrutar, durante tres días, más de 100 actividades gratuitas, entre las que destacan funciones de circo y pista de hielo.

Tras recorrer las instalaciones del Museo de Historia Natural al aire libre que se colocó con motivo de este evento, la mandataria capitalina reafirmó su intención de que la CDMX sea un lugar “disfrutado por las niñas y niños”.

Durante tres días, las infancias podrán disfrutar de más de 100 actividades que benefician su desarrollo. | Foto: Gabriel Pano.

“Vamos a tener el mayor espacio público de la ciudad, el más emblemático: el Zócalo, que se ha convertido no sólo porque es el corazón del Centro Histórico, sino también el Centro Cultural, el Centro Deportivo, el Centro Económico, el Centro Histórico, ahora, este fin de semana, se convierte en el Zocalito de las Infancias”, dijo.

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Ante niñas y niños que ya disfrutaban de saltar en las tirolesas y patinar en hielo, Brugada Molina destacó que durante tres días, las infancias podrán disfrutar de más de 100 actividades que benefician el desarrollo de los más pequeños.

Desde las primeras horas del día, decenas de niñas y niños disfrutaron de los juegos y demás atracciones. | Foto: Gabriel Pano.

Desde las primeras horas del día, decenas de niñas y niños disfrutaron de los juegos y demás atracciones que se instalaron en la principal plaza pública de la Ciudad de México. El Zocalito de las Infancias estará abierto hasta el próximo 26 de abril, como parte de las celebraciones con motivo del Día del Niño y la Niña.

Brugada adelanta que inauguración de Utopía de las Infancias será el 30 de abril

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la Utopía “de las Infancias” que estará ubicada en Azcapotzalco será inaugurada el próximo jueves 30 de abril.

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Se trata de la segunda Utopía que abrirá fuera de Iztapalapa, luego de que en marzo pasado abrió la de Magdalena Mixhuca.

La utopía “de las Infancias” que estará ubicada en Azcapotzalco será inaugurada el próximo jueves 30 de abril. | Foto: Gabriel Pano-

“El próximo 30 de abril, jueves 30 de abril, en la mañana vamos a inaugurar la segunda Utopía de la Ciudad de México, esto va a ser en Azcapotzalco”, dijo.

Al encabezar la inauguración del “Zocalito de las Infancias”, la mandataria capitalina destacó esta utopía “como un gran proyecto innovador y con una gran cantidad de servicios, que se convierten en posibilidad de ejercer derechos”.

Además, recordó que el 30 de abril tendrá lugar el concierto gratuito de 31 Minutos en la plancha del Zócalo, como parte de la celebración a niñas y niños.

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JACL