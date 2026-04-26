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Zumpango, Méx. – A partir de las 4:00 de la tarde de hoy comenzará a ofrecer servicio al público el nuevo , para llevar a pasajeros al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así lo informó Jorge Alberto Mendoza Sánchez, titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (), fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y que operará el nuevo ramal.

Al inicio, el tiempo de traslado aproximado será de 60 minutos e irá disminuyendo hasta llegar a los 43 minutos desde la estación Buenavista, situada en la Ciudad de México, hasta llegar a la terminal aeroportuaria, ubicada en el municipio mexiquense de Zumpango.

En el acto protocolario de inauguración del Tren Felipe Ángeles, Mendoza Sánchez informó que para acceder, los pasajeros podrán usar la y deberán pagar 45 pesos por el recorrido completo y 11.50 pesos para los viajes cortos. Estos precios únicamente en el primer mes de funcionamiento y después se publicarán las nuevas tarifas.

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Además, el titular de Banobras explicó que el Tren Felipe Ángeles, en su ramal , inicia operaciones con 4 trenes y tendrá uno en reserva. Sin embargo, puntualizó que en total serán 10 los trenes los que presten el servicio, lo que irá creciendo de acuerdo a la operación.

La velocidad máxima será de 100 km/h y mínima de 40 km/h en el inicio de operaciones e irá avanzando gradualmente hasta alcanzar la velocidad máxima de 130 km/h y mínima de 65 km/h.

De igual forma, precisó que el intervalo inicial para la frecuencia en el paso de los trenes será de 30 minutos y después disminuirá hasta alcanzar los 13 minutos.

Y el horario de operaciones será de lunes a sábado de 5:00 a 00:00 horas y domingo de 7:00 a 00:00 horas.

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mahc/LL

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