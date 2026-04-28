El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México solicitó que la reforma constitucional en materia de rentas, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sea sometida a consulta pública antes de ser dictaminada, y que también se hagan parlamentos abiertos.

En rueda de prensa, la diputada Olivia Garza sostuvo que una reforma de esta magnitud no puede aprobarse sin escuchar directamente a quienes se verán involucrados.

“Se trata de una medida que incide en el acceso a la vivienda, pero también en la estabilidad económica de miles de familias. No podemos legislar sobre vivienda sin escuchar a quienes viven de una renta o dependen de ella para subsistir y lo único que estamos pidiendo es este ejercicio, llevemos esta iniciativa a consulta”, enfatizó.

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Aunado a esto, la legisladora panista exigió que para la dictaminación de esta iniciativa, se incluya un estudio de impacto económico serio, que contemple la viabilidad financiera de la propuesta y sus efectos en el corto, mediano y largo plazo, con base en evidencia técnica y no únicamente en criterios políticos.

Andrés Atayde, coordinador de la bancada, subrayó que el PAN está abierto al diálogo y al análisis técnico, pero dejó en claro que cualquier iniciativa en materia de vivienda debe estudiarse con seriedad y sin afectar el derecho a la propiedad privada, al tiempo que debe generar incentivos para la inversión pública y privada.

“La vivienda lleva años siendo uno de los principales problemas en esta ciudad, cualquier propuesta en esta materia, venga de donde venga, debe analizarse con seriedad, con calma, sin violentar nunca el derecho a la propiedad privada y generando los incentivos para que la inversión pública y privada pueda darse en esta ciudad”, puntualizó.

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